Guinée Bissau: Vice-Président du CST conclut une visite en Guinée-Bissau

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Mohamed Hamdan Daglo, et la délégation qui l'accompagnait sont rentrés au pays après une visite de deux jours en Guinée-Bissau.

Le ministre de la richesse animale Hafez Ibrahim, a affirmé dans une déclaration à la presse à l'aéroport de Khartoum qu'ils ont convenu sur la base d'une coopération conjointe dans les domaines de la richesse halieutique, de l'échange d'expériences sur les méthodes modernes de lutte contre la surpêche et de l'introduction de technologies modernes, en faisant allusion à l'accord pour travailler ensemble dans le domaine des laboratoires vétérinaires et échanger la formation et la réhabilitation, en plus de l'approvisionnement de la partie guinéenne en vaccins du laboratoire Al-Mazkariya à Soba.

Pour sa part, le ministre des transports, Hisham Abu Zeid, a dit que des réunions et des consultations intensives entre les ministères des transports des deux pays, soulignant l'engagement du ministère soudanais des transports à fournir des conseils techniques, de génie et de formation aux cadres de la République de Guinée, ainsi que la formation d'un comité conjoint pour étudier les projets désignés pour être adoptés et mis en œuvre conjointement.

Il a ajouté qu'une invitation a été adressée au ministre guinéen des transports pour qu'il se rende au Soudan afin de signer le protocole d'accord une fois sa préparation accomplie.

Le sous-secrétaire du ministère des affaires étrangères, ambassadeur Daffallah Al-Haj Ali, a dit que pendant la visite, un certain nombre de réunions de haut niveau ont été organisées pour les ministres avec leurs homologues de la partie guinéenne, au cours desquelles tous les aspects des relations bilatérales ont été discutés.