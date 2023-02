Afrique: Le Soudan et la Guinée-Bissau affirment la disposition à renforcer les relations bilatérales

Bissau — Le Soudan et la Guinée-Bissau ont affirmé leur disposition à renforcer les relations bilatérales et élever le niveau de coopération et de coordination entre eux pour servir les intérêts des peuples des deux pays.

Dans un communiqué conjoint publié aujourd'hui à l'issue de la visite du Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo, en République de Guinée-Bissau, les deux pays ont exprimé leur ferme détermination à coopérer et à œuvrer ensemble au sein des forums régionaux et internationaux et à coordonner toutes les questions d'intérêt commun.

Le communiqué conjoint a noté que le vice-président du CST a effectué une visite officielle de travail en République de Guinée-Bissau le lundi 13 février 2023, à l'invitation officielle de Son Excellence le Président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant le ministre des Ressources animales Hafez Ibrahim Abdul-Nabi, le ministre des Transports Hisham Ali Ahmed, et le sous-secrétaire du ministère des affaires étrangères ambassadeur Daffalla Al-Haj Ali.

Les deux parties ont tenu une session d'entretiens officiels, coprésidée par le Président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embaló, et le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo, au cours de laquelle ils ont souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales et d'élever le niveau de coopération et de coordination entre eux, de manière à servir les intérêts des peuples des deux pays, a précisé le communiqué.

Il a ajouté que les deux pays ont exprimé leur forte détermination à travailler ensemble dans les forums internationaux et régionaux et à se coordonner sur toutes les questions d'intérêt commun.

Les deux parties ont affirmé le soutien au processus politique au Soudan et à l'accord-cadre qui a été signé le 5 décembre 2022, a dit le texte.

Les deux pays ont également convenu d'établir un comité conjoint de consultation politique entre leurs ministères des affaires étrangères qui se réunira annuellement en alternance dans les capitales des deux pays, et une note d'entente sera signé à cet égard, a dit le communiqué.

En ce qui concerne le secteur des transports entre les deux pays, les deux parties ont discuté les opportunités disponibles pour une coopération conjointe entre eux dans les domaines requis par la partie bissau-guinéenne, a rapporté le texte.

Les deux parties ont convenu de former un comité technique conjoint dirigé par les ministres des transports des deux pays pour étudier la possibilité d'entrer dans des partenariats commerciaux entre eux dans des projets de l'établissement d'une compagnie de transport maritime, une zone d'entretien des navires, un partenariat dans le domaine du transport aérien entre Sudan Airways et Guinea-Bissau Airlines ainsi que d'autres projets de transport.

Dans le domaine des ressources animales et de la coopération agricole, le communiqué a indiqué que le ministre Soudanais des ressources animales et le ministre Bissau-Guinéen de l'agriculture et de bétail sont convenus de coopérer dans le domaine de l'industrie de la pêche et d'échanger des technologies avancées dans ce domaine, ainsi que d'échanger l'expertise dans le domaine de l'irrigation agricole.