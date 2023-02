Burkina Faso: Industrie - Le modèle social de la SN-CITEC salué par Bassolma Bazié

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a visité la Société nouvelle Huilerie et savonnerie (SN CITEC), le lundi 13 février 2023, à Bobo-Dioulasso. Il a pu ainsi découvrir le processus de production de l'usine et rencontrer les responsables et les partenaires sociaux de l'entreprise.

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, était dans les locaux de la société SN CITEC, à Bobo-Dioulasso, dans l'après-midi du lundi 13 février 2023. C'est dans le cadre d'une visite qu'il a initiée dans quelques entreprises de la capitale économique du Burkina Faso dont la Société africaine de pneumatique (Sap Olympic) et la Société nouvelle Huilerie et savonnerie (SN CITEC).

Il a ainsi découvert le processus de production de l'usine et rencontrer les partenaires sociaux de l'entreprise. A pas de course, le chef du département en charge du travail a parcouru toutes les chaînes de production de cette société d'huilerie et de savonnerie. Ce sont, entre autres, les aires de stockage de la graine de coton, les chaines de production et de conditionnement de l'huile, du savon et des aliments pour bétail, le laboratoire et la station de traitement des effluents.

Le directeur industriel de l'entreprise, Abdoulaye Konaté, a présenté la chaine de production aux visiteurs. La SN-CITEC, a-t-il fait savoir, produit jusque-là, des produits à base de graines de coton, mais à l'écouter, l'usine est aussi en mesure de produire de l'huile à base de tout type d'oléagineux tel que le soja, le tournesol et le karité. La production de l'huile se fait en une chaîne continue d'une capacité de 400 tonnes par jour, a précisé M. Konaté. Les machines quant à elles, tournent à feu continu, 24 h/24 et 7 jours/7.

Trituration de 70 000 tonnes

Au terme de la visite, c'est un ministre " ébahi " par le climat social qui règne dans cette entreprise et la façon dont les travailleurs y sont traités qui s'est affiché. " Pour ma première fois dans cette entreprise, j'ai été agréablement surpris de voir que la direction générale et les partenaires sociaux parlent de la même voix sur les conditions de travail ", s'est réjoui Bassolma Bazié.

Pour lui, il était de son devoir, en sa qualité de ministre d'Etat et en charge du travail et représentant du gouvernement, de visiter les entreprises et toucher du doigt leurs réalités, les conditions de vie des travailleurs et les difficultés que traversent les directions. Ceci, a-t-il expliqué, de sorte que les décisions que le gouvernement prend ne soient pas sur une base théorique, mais reflètent plutôt le vécu des faits.

" Cela permet de prendre des décisions justes qui permettent à ces entreprises de tenir et à leurs employés de vivre de façon digne ", a indiqué le ministre en charge du travail. La SN-CITEC qui existe depuis 1941 a transcendé le temps, et la conviction du ministre d'Etat est qu'elle mérite au même titre que toutes les autres entreprises, un regard du gouvernement.

" Il y va de notre devoir de transmettre ces entreprises aux générations futures dans un état assez viable comme nous l'ont fait nos devanciers ", a affirmé Bassolma Bazié. Recevoir le ministre d'Etat, selon le Directeur général (DG) de la SN-CITEC, Ibrahim Traoré, a été un excellent moment de partage et d'appropriation du modèle social de la société.

La SN-CITEC, a-t-il dit, c'est deux modèles, un modèle économique basé sur la trituration de 70 000 tonnes de graines de coton, qui a permis de fixer le prix de revient et le prix de vente et un modèle social. Ibrahim Traoré a en outre expliqué le climat social apaisé à la SN-CITEC par le dialogue, le respect réciproque entre administration et administrés et la fraternité qui, à l'en croire, font partie des valeurs de la société.

Cette visite a été l'occasion pour le DG de renouveler sa reconnaissance et sa satisfaction pour les messages d'encouragement du ministre à l'endroit des travailleurs.