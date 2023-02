Madagascar: Université d'Antsiranana - Ylias Akbaraly face aux étudiants

Il n'a pas vocation à enseigner, bien qu'il soit amplement capable de le faire, mais pour la première fois (peut-être), Ylias Akbaraly a fait sensation avant-hier à Antsiranana où il a tenu une conférence à l'intention des étudiants de l'université locale.

A l'image d'un cours magistral, il a partagé ses expériences et son parcours qui ont fait de lui un des hommes d'affaires les plus en vue actuellement dans ce pays. Devant un parterre de sept-cents étudiants de l'université d'Antsiranana et de jeunes entrepreneurs, il a partagé les clés de la réussite du Groupe Sipromad dont il est le Président directeur général.

Cette conférence, initiée et organisée par l'université d'Antsiranana, s'est déroulée à l'Hôtel de la Poste. Selon le président de l'université d'Antsiranana, le professeur Briant Kall, "C'est un jour historique et symbolique pour l'Université d'Antsiranana qui veut s'ouvrir vers l'extérieur et le monde privé en invitant des personnalités qui partagent leurs parcours, leurs expériences et leurs réussites afin que nous puissions nous en inspirer".

Après une première partie animée par Toky Rajaona de Masterlife sur le thème "Oser voir grand", Ylias Akbaraly a su retenir l'attention des étudiants qui ont témoigné d'un impact positif considérable sur l'idée qu'ils se font de l'entrepreneuriat et de ses implications.

Très vite, cette conférence est devenue virale dans les réseaux sociaux où tous les jeunes étudiants en ont publié des extraits et des selfies avec le conférencier.

"C'est la première fois qu'un grand homme d'affaires vient nous rendre visite à Diégo et s'intéresse à nous. Ylias Akbaraly est un homme d'une grande inspiration et avec un grand coeur. Nous sommes fiers de l'avoir rencontré", commente Sylvia, étudiante de l'Université d'Antsiranana. Tafita, un autre étudiant ajoute: "Nous sommes arrivés à 7h30 pour être sûrs de pouvoir assister à la conférence. Ses conseils m'ont beaucoup inspiré. Je ne pensais pas qu'il nous aurait accordé beaucoup de temps à la fin de la conférence et il était à notre écoute. Il a accordé du temps à chacun des étudiants qui l'approchait. C'est un homme d'une grande générosité".

Modèle de réussite

Ylias Akbaraly est le chairman de Redland: holding de Thomson Broadcast, GatesAir et Groupe Sipromad.Avec un sens inné des affaires et après des études à Paris et à Berkeley, il a réussi le pari de la transformation de sa société familiale en un des groupes les plus prospères de Madagascar et de l'océan Indien. Avec l'acquisition de Thomson Broadcast en août 2018 et de GatesAir en août 2022, Redland est devenu un groupe à dimension internationale.

Présent en France, aux États-Unis, aux Emirats, en Afrique et dans l'océan Indien, Redland est un groupe international qui opère dans plusieurs secteurs tels que les domaines pharmaceutiques, l'industrie, les finances, l'énergie, les technologies, le tourisme, l'aviation, l'immobilier et le broadcast.

Modèle de réussite panafricaine, Ylias Akbaraly est élu CEO de l'année 2021 par le jury de Financial Afrik et fait partie des 100 personnalités les plus influentes de l'Afrique. Il est surnommé "The Monk of Business" par le magazine Forbes Africa.