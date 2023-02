Madagascar: Alakamisy-Itenina - Des élèves rebelles troublent l'enseignement

Délinquance juvénile et endoctrinement se mêlent. C'est bien le cas constaté au sein du collège d'enseignement général (CEG) et du lycée d'Alakamisy-Itenina, dans la région Haute-Matsiatra.

Des adeptes d'une secte, au nombre de cinq, étudiant dans ces établissements, sèment le trouble depuis quelques jours. Ils ont catégoriquement refusé d'exécuter l'hymne national " Ry tanindrazanay malala " chaque lundi, pendant le salut au drapeau. Avec l'éducation bien ancrée qu'ils ont eue dans leur église, ils ont qualifié de pure idolâtrie toute question d'hommage rendu aux emblèmes de la souveraineté nationale. Malgré les échanges entre le corps pédagogique et eux, pour essayer de leur ouvrir l'esprit, ils n'ont plus voulu assister à la petite cérémonie de chaque début de semaine. Les enseignants ont alors décidé de leur donner une mise à pied de cinq jours pour avoir enfreint la discipline. Mais cela n'a eu aucun effet sur eux et n'a fait que radicaliser leurs idées. Ils restent inébranlables.

Manifester

Du coup, le proviseur du lycée et le directeur du CEG ont dû en rendre compte au chef de la circonscription scolaire (Cisco) et au directeur régional de l'Éducation nationale (DREN). Ces faits ont également été discutés pendant la réunion mensuelle de l'Organe mixte de conception (OMC) pour prévenir toute éventualité relative à l'ordre public. De plus, la secte à laquelle appartiennent les collégiens et lycéens en question a envoyé un avocat et un huissier, le 9 février, pour les ramener à l'école. Ils auraient obligé leurs professeurs à les recevoir. Tous les cinq auraient influencé les autres pour les suivre.

Avant-hier, les élèves ont tous refusé de chanter l'hymne national. Déçus et exaspérés, les enseignants comptent manifester et suspendre les cours s'ils continuent à leur manquer du respect et à bafouer les règles. Ils ont poursuivi leurs activités normales jusqu'ici, mais la situation évoluera certainement. Cette affaire pouvant virer à une tension entre secte et éducation nationale est en cours de résolution au niveau de la DREN.