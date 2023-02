Sénégal: Dialogue direct avec les populations, lors des tournées économiques - Benno adoube Macky

En conférence de presse organisée hier, mardi 14 février, la coalition majoritaire Benno Bokk Yaakaar (BBY) s'est réjouie des tournées économiques et des Conseils des ministres décentralisés, qui, selon elle, favorisent un " dialogue direct et constructif " entre les populations et le président de la République, Macky Sall.

" Les succès incontestables de ces rassemblements populaires, dans la ferveur républicaine, constituent des actes d'engagement éloquents ", a ainsi dit Moussa Sarr, l'un des porte-paroles de BBYqui s'exprimait lors de cette conférence de presse de la coalition de la majorité présidentielle, M. Sarr, l'un des leaders de la Ligue démocratique, a adressé dans la foulée les félicitations de Benno Bokk Yaakaar à Macky Sall. Et de relever : " BBY tient aussi à " l'assurer de [son] soutien constant, ainsi que de [son] engagement total à ses côtés ", pour la concrétisation de son " ambition pour le Sénégal ".

Qui plus est, Benno Bokk Yaakaar a salué la " démarche de proximité " menée par son principal leader et président de la République pour faire de " l'inclusion sociale et [de] l'équité territoriale [... ] des axes majeurs de sa vision ". La conférence de presse s'est déroulée en présence de représentants des partis membres de la coalition, dont Seydou Guèye pour l'Alliance pour la République (Apr-parti au pouvoir) et Abdoulaye Wilane pour le Parti socialiste.

Seydou Guèye, également porte-parole de BBY, a insisté sur la nécessité, pour les partis politiques, de privilégier les " idées " dans le débat public, pour que chacun puisse présenter " ce qu'il envisage de faire pour les Sénégalais ". " Ne nous laissons pas divertir. Le moment venu, les Sénégalais éliront, dans le calme et la sérénité, comme ils l'ont toujours fait, le président de leur choix ", a soutenu M. Guèye. Avant de déclarer par ailleurs que " la coalition BBY condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence et de vandalisme [... ] qui ont eu lieu à Touba et à Mbacké ", la semaine dernière. Des actes de violence qui poussé le parquet du tribunal de grande instance (TGI) de Diourbel a déclaré hier, mardi, avoir demandé au juge d'instruction de la même juridiction d'ouvrir une information judiciaire concernant 69 personnes arrêtées lors du rassemblement interdit de l'opposition.