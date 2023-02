Sénégal: Sport auto moto féminin - Trophée Mousso les dames au volant pour le Grand Prix de Dakar

L'Asc Trophée Mousso Organisation (TMO) en collaboration avec l'Association sénégalaise des commissaires et officiels des sports mécaniques (Ascom), organise, sous l'égide de la Fédération sénégalaise de sport automobile et motocycliste (Fsam), la première édition de son Grand Prix de Dakar.

Cette course de voitures, exclusivement réservée aux femmes se déroulera les 18 et 19 février 2023En réaction de la présence d'un seul et unique équipage féminin durant le Rallye du Dakar, le journaliste sportif Maodo Guirandou, avait initié cette compétition pour donner le volant à la gent féminine. C'était à travers le " Trophée Mousso " qui avait comme objectif de départ de faire la promotion des sports mécaniques, traditionnellement pratiqués aux pilotes hommes, en l'ouvrant aux dames.

La première édition du Trophée " Mousso ", qui signifie femme en mandingue (langue bambara), a été lancée en 2002. Pour la première édition de ce Grand Prix de Dakar, parrainée par le Maire de la ville de Dakar, la course va se dérouler de 8h à 18H à l'ancienne piste de l'aéroport Léopold Sédar Senghor (derrière BOA après les Mamelles). Pour cette première édition, le Comité d'organisation a retenu une course mixte de deux épreuves dénommées (Run et Gymkhana parallèle).

Le promoteur Maodo Guirandou qui allie à sa passion des sports mécaniques des élans de solidarité pour les couches défavorisées de la population, va profiter de cette manifestation pour mettre en place une collecte de dons tout au long du meeting. Ce sera aussi, annonce les organisateurs, une occasion de partages avec les enfants de SOS Village Sénégal.

Pour le côté festif, ce rendez boys sera agrémentée par la par la présence des artistes chanteurs mais aussi par Accro Roller pour la partie démonstrations de Rollers.