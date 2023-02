Soudan: La délégation de l'ONU inspecte les efforts de protection des civils au Darfour

Khartoum — Une délégation représentant les Nations Unies, avec la participation de l'UNTAMS, a inspecté, mardi avec le Comité militaire supérieur conjoint pour les arrangements de sécurité, la piste du Darfour, les efforts déployés par le comité au cours de la dernière période dans la protection des civils au Darfour.

Le chef du comité des médias et porte-parole officiel des arrangements de sécurité, Général de brigade Muhammad al-Murtada, a déclaré que la réunion était la première du genre et visait à se familiariser avec les efforts déployés pour protéger les civils au Darfour, indiquant que une présentation a été faite sur le travail qui avait été fait, y compris la graduation de la première promotion et le début de la formation de la deuxième promotion.

Le chef du Département des droits de l'homme et de la protection des civils à l'UNTAMS a qualifié la réunion de positive et a discuté des efforts du Comité des arrangements de sécurité et du volet Darfour pour protéger les civils et des difficultés rencontrées dans le travail du comité, soulignant la poursuite de les réunions jusqu'à ce que les objectifs de protection des civils au Darfour soient atteints.