Soudan: L'union des employeurs confirme son soutien aux institutions qui contribuent au développement de l'économie nationale

Khartoum — La Fédération générale soudanaise des employeurs a affirmé son soutien à tous les secteurs, institutions et entreprises qui contribuent à faire avancer les efforts de développement de l'économie nationale, à renforcer le secteur privé national et offrir des emplois pour les jeunes au niveau central en général et les États en particulier.

Le président de l'Union, par intérim Malik Sheikh Haj Mahmoud, a salué la délégation d'entreprise de Kordofan de Business advanced Limited qui a dirigé par le président du conseil d'administration, Mansour Zaki El Din, en utilisant les ressources des capacités économiques et des opportunités dont bénéficie le Nord Kordofan, en particulier dans les domaines des ports secs et des zones franches.

Haj Mahmoud a déclaré que la contribution de la production commerciale, industrielle, agricole, l'élevage, de transport et des petites industries du secteur privé à la création de l'entreprise est une garantie pour atteindre le succès requis en ciblant les projets d'investissement réussis, annoncé que toutes les possibilités de la Fédération pour soutenir l'entreprise et promouvoir ses projets d'investissement au Soudan et au milieu des secteurs d'affaires de pays amis et fraternels qui sont liés à des relations de coopération et se poursuivent avec l'Union.

pour sa part le président du conseil administratif de la société, a examiné des objectifs de la création de l'entreprise avec la participation et la contribution de toutes les composantes de l'État du Nord - Kordofan et de ses secteurs commerciales indiquant que la société cherche à créer des partenariats d'investissement intelligents dans divers domaines et ressources existants dans l'Etat.