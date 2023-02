Congo-Kinshasa: OCC - Visite réussie de la DGA Christelle Muabilu à Lukala,Matadi,Boma et Moanda

En mission d'itinérance dans la province du Kongo Central, plus précisément dans les villes de Lukala, Matadi, Boma et Moanda, le DGA de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), Christelle Muabilu, a palpé du doigt, les réalités quotidiennes.

Elle était très bien accueillie par la population locale qui s'est vue honorée par la présence d'une haute autorité de l'entreprise. A la tête d'une forte délégation, Christelle Muabilu a bouclé sa mission par l'agence de Moanda, située dans la ville portuaire de Moanda. Comme partout ailleurs, Christelle Muabilu a drainé , dans la ville de Moanda, une foule nombreuse qui n'a pas manqué de manifester sa joie à travers des cris de joie, rameaux, scène comparable à l'entrée du fils de l'homme à Jérusalem. S'acquittant des us et coutumes envers le maire de la ville , Christelle Muabilu a ensuite entrepris l'inspection et l'état des lieux de cette entité.

Visite qui a débuté par le laboratoire physico-chimique spécialisé en analyse des produits pétroliers et dérivés. Faisant route avec le chef d'agence, sous les explications du chef de service de laboratoire, la DGA Christelle Muabilu ainsi que la délégation qui l'accompagnait ont découvert les merveilles de cette œuvre qui est spécialisée dans l'évaluation de la conformité qualitative de tous les produits pétroliers issus des importations et ceux destinés à l'exportation, particulièrement du pétrole brut, conformément aux spécifications nationales et internationales en vertu des missions confiées à l'OCC par le gouvernement national.

Quittant ce site, la délégation conduite la DGA Christelle Muabilu s'est rendue tour à tour au poste d'Incat, à la section Bakuyanga, à l'unité flottante de l'OCC qui permet de faire un prélèvement rapide des échantillons des produits pétroliers à partir du quai de la Campagnie des Voies Maritimes de Banana.

Il faut préciser que Christelle Muabilu a l'issue de visite, donné des instructions visant à améliorer les services, de manière à assurer la sécurité alimentaire de la population vu que l'OCC reste le gardien de la santé alimentaire des Congolais.