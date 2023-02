Madagascar: Une opposition qui s'enhardit

Les prétendants à la plus haute charge de l'État commencent à se dévoiler, en adoptant un ton plus incisif dans leurs interventions.

C'est du côté de l'opposition que l'on découvre cette volonté de ne plus utiliser de langue de bois et de rappeler certains faits passés qu'elle considère comme préjudiciables à la démocratie. On sent que la tension va monter progressivement sur la scène politique. Les partisans du régime commencent, eux aussi, bien que timidement, à se manifester pour apporter leur soutien au pouvoir en place. La population, quant à elle, même si elle est beaucoup plus préoccupée par sa lutte pour la survie, est attentive à tout ce qui se passe et tout ce qui se dit.

L'opposition était depuis longtemps présente sur le terrain de la contestation, mais maintenant, elle s'enhardit de plus en plus, les élections se profilent à l'horizon. Elle semble maintenant décidée à ne pas ménager le pouvoir. L'ancien président Marc Ravalomanana a été le premier à affirmer que le temps de la reconquête du pouvoir était arrivé. Son parti est déjà en ordre de marche et les réunions de ses membres se multiplient. Son Secrétaire général critique ouvertement la CENI et sa manière de procéder. Ses députés ne se privent pas de dénoncer certains travers du régime.

L'ancien président Hery Rajaonarimampianina, à peine arrivé, est déjà en train de lancer l'offensive. Il affirme qu'il y a eu des fraudes lors de l'élection présidentielle de 2018. Il tire sa certitude du fait qu'il n'a été crédité que de 8% des votes lors du scrutin. Il n'a pas apporté de preuves de ce qu'il a dit, mais il affirme que c'est une constatation de bon sens. Les membres de la plateforme Lera ont eux aussi leurs mots à dire sur la situation actuelle. Les députés Johasy Eléonore et Voninahitsy Jean Eugène ne mâchent pas leurs mots pour dénoncer les manquements du régime. Les réponses des soutiens du régime, pour l'instant, semblent plutôt timides.