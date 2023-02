Madagascar: Alefa Parkour - Deuxième édition dans quelques mois

Et rebelote pour le festival Alefa Parkour organisé par l'association Traceur Gasy. Une deuxième édition de ce festival est en effet prévue se tenir du 19 au 25 juin de cette année dans la capitale.

En rappel, la première édition, qui s'est déroulée les 26 et 27 mars 2022, a réuni pour la première fois les meilleurs athlètes de parkour de Madagascar. Pendant deux jours, 120 traceurs se sont affrontés dans un esprit de convivialité. Les compétitions ont été organisées dans le centre ville d'Analakely avec un dispositif qui a permis à plus de 2.000 personnes de profiter du spectacle.

Le parkour est une discipline sportive et artistique qui a été inventée en France dans les débuts des années 1990 dont les pratiquants sont appelés " traceurs ". Elle est reconnue à travers le monde. Cette discipline acrobatique consiste à franchir des obstacles, en faisant des mouvements rapides et agiles (course à pied, sauts, gestes d'escalade, déplacements en équilibre, etc..).

L'association Traceur Gasy quant à elle a été fondée en 2018 et compte aujourd'hui une trentaine d'adhérents et athlètes dispersés dans les grandes villes du pays. Son objectif est de promouvoir le parkour à travers l'organisation de plusieurs événements, à commencer par ce festival qui sera une opportunité de réunir en compétition des athlètes nationaux et internationaux pour créer un lien entre eux. Il s'agit également pour l'association de permettre au grand nombre de découvrir et pratiquer cette discipline et de partager la philosophie et les valeurs du parkour qui consistent à sortir de sa zone de confort, de vivre sa passion dans la solidarité et l'esprit d'équipe. Les compétitions serviront également à motiver les traceurs malgaches à toujours s'améliorer dans la pratique de cette discipline.

Par ailleurs, l'association a pour ambition de faire de ce festival un événement incontournable dans l'océan Indien et par la même occasion de permettre plus d'échanges artistiques entre les îles. " Pour cette deuxième édition, nous voulons toucher un maximum de public et offrir des représentations et des ateliers accessibles au public " explique Faliniaina Antonio, le premier responsable du projet.

Au programme de cette deuxième édition, il y aura donc du spectacle, des ateliers et séminaires, une exposition sur le parkour mais également la compétition proprement dite ainsi que le volet touristique consistant à faire connaître Madagascar auprès des athlètes internationaux. Un événement très riche en aventures en perspective.