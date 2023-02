Madagascar: Approche TaRL - Concours de la meilleure photo des écoles en cours de remédiation

L'approche TaRL (Teaching at the Right Level) ou " enseigner au bon niveau " a été développée par l'ONG indienne Pratham, et permet aux enfants d'acquérir rapidement des compétences en lecture et en calcul/arithmétique.

Des photos d'élèves dans les écoles, en train de travailler dans le cadre des sessions de remédiation en lecture Malagasy et en arithmétique, en utilisant l'approche TaRL. Ce sont de tels clichés qui seront jugés dans le cadre d'un concours de photographies amateurs, organisé par le projet Tafita/Jica. Il s'agit d'une deuxième édition du concours, sur la base d'une approche pédagogique développée par une ONG indienne Pratham, et qui consiste à enseigner aux élèves les bases de la lecture et de l'arithmétique. Cette approche vise ainsi à améliorer le niveau des élèves dans ces deux matières.

Le concours couvre les 11 Direction régionales de l'Education nationale (DREN) d'intervention du projetTafita/Jica à savoir Melaky, Diana, Ihorombe, Betsiboka, Bongolava, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony, Amoron'i Mania, Analamanga, Itasy et Atsinanana. Parents d'élèves, membres des associations FEFFI, chefs ZAP, responsables au niveau des circonscriptions scolaires (CISCO) et des DREN, ainsi que les maires, sont appelés à concourir. Ainsi, les photos prises par des photographes professionnels ne sont pas éligibles.

Seront considérées les photographies prises entre le 6 février et le 30 mai 2023. Elles seront évaluées par leur netteté, et par la présence d'enfants manifestant leur enthousiasme en suivant les cours de remédiation.

Les photos devront être envoyées par mail (à l'adresse tafitajica@gmail.com) ou via la page Facebook de Tafita/Jica avant le 30 mai 2023. Les candidats à ce concours auront encore plus de trois mois pour immortaliser la scène recherchée dans le cadre du concours. Les participants seront accompagnés dans leur démarche en vue d'obtenir l'autorisation des sujets photographiés à utiliser leur image.

Les photos sélectionnées dans la première phase du concours, seront publiées sur la page Facebook de Tafita/Jica et soumises au vote du public.