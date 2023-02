Cote d'Ivoire: Bouaké-Assahoré Konan Jacques aux femmes - " Alassane Ouattara veut accentuer le développement du Gbêkê "

Elles étaient toutes là, le samedi 21 janvier 2023 !

Les femmes leaders, responsables des mouvements politiques et présidentes d'associations du Gbêkê qui ont pris d'assaut la résidence Hôtel Éléphant. Venues des départements de Botro, de Sakassou, de Béoumi et de Bouaké, ces dames ont participé à la présentation de vœux au DG du Trésor et de la Comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques. En présence de plusieurs élus et cadres de la région, le député de Diabo- Languibonou a salué non seulement l'initiative mais aussi la forte mobilisation des femmes à cette cérémonie.

Mettant à profit cette opportunité, celui sur qui le président de la République a porté son choix pour défendre les couleurs du RHDP dans le Gbêkê, aux régionales à venir, a tenu à lui exprimer toute sa gratitude et son infinie reconnaissance pour sa confiance. " Je suis à ce niveau grâce à quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui n'avait jamais entendu parler de moi. C'est bien le Président Alassane Ouattara. Voulant introduire dans la gestion publique, la transparence et la bonne gouvernance, il a fait appel à un fils du Gbêkê que je suis. Je lui rends toute la gloire. Sans lui, je ne suis rien. C'est grâce à lui que tout le monde parle de mon côté bienfaiteur. C'est lui que nous devons tous remercier. La cerise sur le gâteau, pour les élections régionales, il a porté son choix sur ma modeste personne pour défendre les couleurs de notre parti. Je demande à Dieu de lui donner une longue vie dans la santé ainsi qu'à son épouse et ses enfants ", a indiqué le DG.

Pour le désormais candidat du RHDP aux régionales, le président de la République ne choisit jamais pour son intérêt personnel mais pour l'intérêt général. C'est pourquoi, il a invité ses convives à continuer de lui faire confiance en soutenant ses choix. " Alassane Ouattara ne se trompe jamais. Faites-lui confiance dans ses décisions. Assis, il voit plus loin que nous qui sommes debout. Il veut accentuer le développement du Gbêkê, mais il ne peut pas le faire pour des gens qui ne lui font pas confiance ", a-t-il insisté après avoir dévoilé les raisons de sa venue dans le marigot politique.

" Je suis venu en politique pour faire du bien. C'est l'essence même de la politique. En me donnant tous ces titres que j'ai, Dieu est passé par moi pour aider les gens. Si je ne le fais pas, je lui aurais désobéi " , a ajouté le député de Diabo-Languibonou. Les différents intervenants au nombre desquels l'honorable Bema Fofana, le maire Jean Marc Kouassi, le directeur de cabinet politique, Kouassi Yao Patrice, le maire Krotoumou Diomandé et la porte-parole des femmes, Bamba Fatoumata l'ont rassuré de leur soutien sans faille. Elles sont reparties, les bras chargés de présents.