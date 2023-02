Afrique: Korhogo - Les populations de Lataha rendent hommage au chef de l'Etat

Le samedi dernier, l'instant d'une activité, toute l'attention de la région du Poro était focalisée sur la sous-préfecture de Lataha, ville située à 15 km de Korhogo.

Et pour cause, la localité abritait une grande cérémonie d'hommage et de remerciements au Président de la République. Chefferie traditionnelle, cadres, élèves, organisations féminines, associations de jeunesse, groupes de danse... se sont mobilisés pour accueillir l'importante délégation officielle qui a fait le déplacement de Lataha, notamment les ministres Fidèle Sarrassoro et Coulibaly Amadou.

Car, il faut le souligner, Lataha est une sous-préfecture qui se développe et ses rues bitumées sont le symbole de ce nouveau visage. Reconnaissantes, les populations de la ville créatrice de la danse Boloye ont, à travers cette journée, rendu hommage à leur bienfaiteur et à l'un de ses plus proches collaborateurs, l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aussi ont-elles décidé de baptiser la principale rue du village du nom de feu Amadou Gon Coulibaly.

Représentant le parrain Patrick Achi, Fidèle Sarassoro a salué une belle mobilisation et une belle fête. Il a dit sa joie de prendre part à une cérémonie dédiée au grand bâtisseur qu'est le Président Ouattara. Il a transmis les salutations du chef de l'Etat aux populations de Lataha. " Le Président Ouattara nous a donné notre dignité et notre identité. Il nous donne aujourd'hui le développement. Le Président de la République mérite cette reconnaissance et merci d'y avoir pensé ", a déclaré Fidèle Sarrassoro.

Au-delà des infrastructures économiques et sociales, a-t-il souligné, le Président Ouattara a fait la promotion des cadres de Lataha. Avant d'indiquer que grâce au chef de l'Etat, la sécurité s'est améliorée, l'économie ivoirienne est dynamique, le pays respecté. " Nous sommes témoins de l'amour du Président Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Si nous ne le célébrons pas, nous serons des ingrats ", a-t-il ajouté. Selon lui, on ne peut pas célébrer le Président Ouattara à Lataha sans mentionner son fils, Amadou Gon Coulibaly qui a tout donné à Korhogo, à la région du Poro et à la Côte d'Ivoire.

La petite Aminata Coulibaly s'exprimant au nom des élèves du groupe scolaire Henriette Dagri Diabaté a joint sa voix à celles des adultes pour saluer la transformation de son village et notamment l'ouverture du collège qui les épargne des séjours difficiles loin de leurs parents pour poursuivre leurs études à Korhogo. Porte-parole de la jeunesse, Yeo Alama a salué les actions d'un grand homme d'État et un grand bâtisseur.

Dr Silué Siélé, cheville ouvrière de cette cérémonie, a réaffirmé les liens évoqués entre Lataha et la famille Gon. " Lataha était un gros village avec une seule école primaire. Aujourd'hui, notre cité est devenue moderne avec plusieurs infrastructures ", a-t-il indiqué.

Au nom de la famille Gon fortement représentée sous la conduite de Sekou Gon, Amadou Coulibaly a dit la reconnaissance de la famille pour l'immortalisation d'Amadou Gon Coulibaly. Il a salué des liens anciens et forts entre la famille et Lataha. " Merci d'avoir entretenu la route que nos parents nous ont laissée en héritage " a-t-il dit à l'endroit de Dr Silué Siélé, conseiller du Premier ministre et cadre du village.