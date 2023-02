Ile Maurice: Affaire Franklin - Nono arrêté et défilé de suspects à l'ICAC

C'est un véritable défilé auquel on a assisté hier. Plusieurs suspects directement ou indirectement impliqués dans l'affaire Franklin se sont rendus à l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Le premier arrivé : Jérémie Décidé, alias Nono, qui était accompagné de son avocat, Me Sanjeev Moloye. En outre, le siège de la commission anti-corruption finit par ressembler à un concessionnaire de voitures, vu le nombre de véhicules qui s'y rendent...

La concubine de Franklin et l'épouse de "Sunny Deol" convoquées

La Ford Mustang à bord de laquelle Nico le Mimi a voyagé dans le collimateur des enquêteurs

Nono a, après son interrogatoire, été arrêté et une charge provisoire de blanchiment a été retenue contre lui. Jérémie Décidé comparaîtra en cour de Mahébourg aujourd'hui. Le suspect s'était rendu à Madagascar l'année dernière, avec son épouse. Il avait en sa possession Rs 600 000 en devises étrangères, dont il n'a pu expliquer la provenance. Selon les enquêteurs de l'ICAC, Nono avait l'intention d'utiliser cet argent pour acheter de la drogue dans la Grande île.

Me Sanjeev Moloye a répondu aux questions de la presse après l'arrestation de son client. "Les enquêteurs ont affirmé qu'entre 2015 et 2021, il avait des proceeds of crime (NdlR, de l'argent ou des biens obtenus à travers une activité illicite) en sa possession, utilisés pour l'importation de drogue de La Réunion. Mon client coopère pleinement avec les autorités." L'avocat a aussi affirmé que Nono a été confronté à une commission rogatoire en "2018-2019" mais qu'il "n'a pas davantage de détails sur cette affaire".

Nono est un élément capital dans toute l'affaire Franklin. Condamné par contumace par un tribunal réunionnais en même temps que ce dernier, il n'avait pas donné signe de vie depuis 2021 - mais il avait déjà été interrogé par l'ICAC, apprenons-nous, plus tôt ce mois-ci. Nono était le skipper qui aurait, selon la justice réunionnaise, transporté la drogue en plusieurs occasions entre La Réunion et Maurice, alors que Jean Hubert Celerine en était le commanditaire. Les deux ont ainsi écopé de sept ans de prison.

La concubine de Franklin a elle aussi été cuisinée par les enquêteurs, notamment au sujet de sa Nissan Duke et de son train de vie. Elle sera appelée pour un autre interrogatoire bientôt, apprend-on. Il en va de même pour l'épouse de Sanydeo Soomer, alias Sunny Deol. Elle a été questionnée sur la Honda Fit 2022 qu'elle conduit et qui vaut dans les Rs 800 000 alors qu'elle ne travaille pas. Les officiers de l'ICAC se sont également intéressés à son luxueux train de vie.

Par ailleurs, le propriétaire d'une Ford Mustang a aussi été appelé par les enquêteurs hier après-midi. L'habitant de Baie-du-Tombeau a débarqué au QG de la commission anti-corruption à Réduit pour s'expliquer sur l'achat du bolide. Les enquêteurs soupçonnent qu'il y a eu un deal entre lui et Franklin, car la voiture avait été utilisée par ce dernier notamment lors de la visite de Nico Le Mimi à Maurice, comme en attestent des vidéos postées par ce dernier... "L'ICAC finn dir mwa donn informasion lor lokasion sa loto-la. Je l'ai depuis deux ans", at- il affirmé.