Ile Maurice: L'expulsion des Chagossiens par les Britanniques et les Américains est un crime colonial persistant

Le déplacement forcé du peuple chagossien dans sa totalité par les gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis, la persécution raciale menée par le Royaume-Uni ainsi que le maintien jusqu'à présent de l'interdiction faite aux Chagossiens de retourner chez eux constituent des crimes contre l'humanité, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport et une vidéo publiés aujourd'hui mercredi 15 février. Les deux gouvernements devraient fournir des réparations complètes aux Chagossiens, y compris en leur garantissant le droit de retourner vivre sur leur terre natale de l'archipel des Chagos, dans l'océan Indien.

Le rapport de 106 pages, intitulé " 'That's When the Nightmare Started': UK and US Forced Displacement of the Chagossians and Ongoing Colonial Crimes " ("'C'est là que le cauchemar a commencé' : Déplacement forcé des Chagossiens par le Royaume-Uni et les États-Unis et persistance des crimes coloniaux " - résumé et recommandations en français), documente le traitement des Chagossiens, un peuple autochtone, que le Royaume-Uni et les États-Unis ont forcé à quitter leur terre natale dans les années 1960 et 1970 afin qu'une base militaire états-unienne puisse être construite sur Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel.

Le Royaume-Uni, avec le soutien des États-Unis, a continuellement empêché les Chagossiens de rentrer chez eux. Bien que le Royaume-Uni et Maurice aient annoncé, de manière surprenante, des négociations sur l'avenir des îles Chagos en novembre 2022, aucun engagement clair n'a été pris en faveur d'une véritable consultation des Chagossiens et d'une garantie de leur droit à des réparations, y compris leur droit au retour, dans le cadre des accords.

" Le Royaume-Uni commet aujourd'hui un crime colonial épouvantable, en traitant tous les Chagossiens comme un peuple sans droits ", a expliqué Clive Baldwin, conseiller juridique senior à Human Rights Watch et auteur principal du rapport. " Le Royaume-Uni et les États-Unis, qui ont coopéré pour expulser les Chagossiens de chez eux, devraient fournir des réparations complètes pour les souffrances qu'ils ont causées. "

Human Rights Watch s'est entretenu avec 57 personnes, dont des Chagossiens et des responsables britanniques, états-uniens et mauriciens, et a examiné de nombreux documents. Human Rights Watch a identifié trois crimes contre l'humanité perpétrés contre le peuple chagossien : le crime colonial de déplacement forcé, toujours en cours ; l'empêchement, par le Royaume-Uni, du retour sur sa terre natale; et sa persécution, par le Royaume-Uni, fondée sur la race et l'origine ethnique.