Ile Maurice: Bruneau Laurette retire sa motion de radiation des charges

Énième retour en cour de district de Moka, hier, pour l'activiste et politicien Bruneau Laurette. Et énième soutien de ses sympathisants, présents avec des pancartes mais aussi des roses. Son avocat, Me Anoup Goodary, a demandé le retrait de sa motion pour la radiation des charges.

Bruneau Laurette avait été arrêté par la Special Striking Team pour possession de 42 kg de haschisch. L'enquête a permis de conclure qu'il n'y a pas d'ADN de Bruneau Laurette sur la drogue saisie. Hier, il était en cour pour débattre sur la motion de radiation des charges.

Au final, Bruneau Laurette était au tribunal pas plus d'une heure et a été représenté par Me Anoup Goodary seulement. Ce dernier, après en avoir informé son client, a retiré sa motion pour la radiation des charges. "On peut reformuler cette demande à notre discrétion si le besoin se fait sentir. Nous allons attendre le jugement de la cour car personnellement je suis plus que convaincu que Bruneau Laurette est innocent", a expliqué l'avocat, ajoutant que l'activiste a tenu à rassurer ceux qui le soutiennent que malgré sa perte de poids apparente, il se porte bien tant mentalement et physiquement.

Comme à l'accoutumée, les sympathisants avaient répondu présent pour soutenir Bruneau Laurette mais, cette fois, St-Valentin oblige, ils étaient munis de pancartes mais aussi de roses. "Zordi Saint-Valentin, nou mésaz sé 'all love pou nou solda'. Zot pé fer dominer ar inosan. Bizin larg li", avance Jenifer.

Pour sa part, Nazim, de Linion Sitwayin Morisien, parle de révélations futures dans l'affaire Franklin et rappelle qu'elle avait été étalée au grand jour par Bruneau Laurette. "On attend un dénouement positif car il est innocent. Je suis convaincu qu'il sera relâché."

Bruneau Laurette sera de retour en cour le lundi 20 février et il sera cette fois question de sa libération.