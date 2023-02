Ile Maurice: Nitish Chendrapaty-Appadoo - Quand l'art mural embellit l'espace

Rien de mieux que l'art mural pour redonner vie à une surface. Nitish Chendrapaty-Appadoo prend beaucoup de plaisir à sublimer l'espace.

Pour cet artiste de 31 ans, habitant Rivière-du-Rempart, l'art n'a pas de limite. Fondateur d'un projet artistique et social sous le nom de Koloriaz, il a pour principal objectif d'ajouter des couleurs à la vie des gens, à travers le street art et la peinture murale, d'où son travail actuel en tant qu'artiste de rue à temps plein.

Pour Nitish Chendrapaty-Appadoo, les couleurs ont toujours été une grande partie de sa vie, étant dans le graphisme. Mais il a commencé son aventure de peinture très tard, à l'âge de 27 ans. Une floraison tardive peut-être ? "La réalité est qu'il y avait toujours cette lutte constante pour adopter la vie d'artiste, parce qu'on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas d'avenir dans ce domaine et qu'il fallait plutôt choisir une vraie carrière. D'où le retard. J'ai eu l'occasion de faire deux ou trois peintures murales chez un parent ou un ami au début la vingtaine, mais ce n'est qu'en 2019, à l'âge de 27 ans, que j'ai décidé de vraiment commencer à peindre dans l'espace public", souligne le jeune artiste.

Ses premiers projets étaient à Chinatown en tant que bénévole et, ces dernières années, des particuliers et des entreprises l'ont contacté pour ses services de peinture pour leurs grands murs. Ce n'est qu'après le premier déconfinement qu'il a commencé à participer à des expositions collectives, à peindre sur des toiles plus petites et, au cours des trois dernières années, il a participé à plus de 15 expositions étonnantes.

Mais sa principale pratique artistique a toujours été le street art. Son œuvre la plus récente et le plus grand projet était avec Polytol Paints et Metro Express Limited au siège du parc Coromandel et Ride, un mur de 72 mètres de long et presque trois mètres de haut, qui est aussi le plus long et le plus grand projet d'art de rue jamais peint sur l'île.

Il est tombé amoureux du street art à travers le clip Every Teardrop Is A Waterfall de Coldplay. Il y avait une telle ambiance incroyable dans la vidéo que ça l'a fait se sentir bien et il voulait reproduire cela sur les murs de l'île Maurice. "Si vous regardez mon sac ou mes chaussures, vous croirez qu'elles proviennent directement de ce même clip vidéo. En fin de compte, c'est l'idée de transformer ces espaces gris en espaces colorés qui m'a poussé à vraiment commencer la peinture murale. Très souvent, alors que j'étais coincé dans la circulation, mon esprit vagabondait. Je me disais que j'aimerais imaginer des scénarios de choses créatives qui se passent sur ces murs au bord de la route, ou tout simplement un éclat de couleurs et cela me ferait rire et me rendrait heureux. Et s'il n'y avait personne d'autre qui faisait ça, j'ai pris sur moi de le faire. C'est exactement comme ça que je suis entré dans le street art, l'envie d'ajouter plus de couleurs à la vie quotidienne des gens."

La peinture murale ou plutôt le street art est un mode de vie. Les entretiens avec les gens pendant qu'il peint des murs au bord des rues ou simplement la joie que ses peintures apportent aux personnes qui interagissent avec les espaces qu'il crée en valent la peine. "C'est toujours une opportunité intéressante de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes. J'essaie d'engager le public avec mon art aussi, transmettant des messages positifs, liés à l'environnement. Malheureusement, j'ai aussi rencontré des personnes négatives, qui ont beaucoup à se plaindre ou à critiquer, mais j'ai tendance à oublier leurs mauvaises influences". La peinture murale lui a permis de parcourir toute l'île. Il a peint à Port-Louis, Rivière-du-Rempart, Grand-Gaube, Tamarin, Floréal, Camp-Thorel, Rose-Belle et plusieurs autres endroits. Il a réalisé plus de 30 peintures murales jusqu'à présent et il cherche à faire passer ce total à plus de 50 cette année.

Nitish Chendrapaty-Appadoo fait aussi de la peinture murale collaborative, c'est-à-dire inviter les gens, les amateurs d'art à peindre avec lui, que ce soit avec une organisation ou des membres du public. "Cela me permet de partager les connaissances que j'ai reçues avec les autres afin qu'ils puissent les répliquer. Je crois que la peinture est thérapeutique et qu'elle améliore la créativité et réduit le stress, agissant à deux niveaux : physique et mental."