Madagascar: Education primaire - L'Alliance Française dispense des cours pour 600 enseignants

Pour rehausser le niveau des enseignants en primaire pour la langue de Molière, l'Alliance Française prévoit de dispenser des cours de remise à niveau. Le nombre des bénéficiaires est estimé à 600 dans tout Madagascar. Ce projet devrait commencer dès cette année et les cours seront assurés par des formateurs qualifiés et attestés par l'Alliance. Le français est l'une de la langue d'enseignement à Madagascar et la maîtrise de cette langue contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans le pays.

Les acquis scolaires des élèves dépendent en grande partie de la qualification des enseignants. Selon le ministère de l'Education nationale, le niveau des élèves dans le primaire a connu des améliorations d'après une étude comparative des résultats obtenus en 2019 avec ceux de l'année 2021. Les élèves en T2 ont maîtrisé de mieux en mieux la lecture et la compréhension du texte, d'après toujours cette étude. Le niveau des T2 et T5 pour les matières de base, notamment, le Malagasy, le Français et les Mathématiques a aussi connu une amélioration.