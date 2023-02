Madagascar: Do Rajohnson - Célébration de ses 25 ans de scène, cette année

Absent de la scène depuis quelques temps, Do Rajohnson compte bien faire son come-back.

Cet auteur-compositeur malgache réputé pour ses ballades romantiques a permis à beaucoup d'artistes féminines malgaches de démarrer leur carrière musical, rien qu'en leur faisant chanter ses compositions.

Parmi elles, Lalie, qui a charmé le public de sa chaude et mélodieuse voix à travers Miaraka aminao, une des premières chansons que Do Rajohnson a composées. Do a également collaboré avec d'autres belles voix telles que Tosy, Faniah, Fara Kely et Lilie. Mais la gent masculine n'a pas été en reste non plus puisque Do Rajohnson a déjà chanté en duo avec Njakatiana, Lola, Solanga et Théo Rakotovao, entre autres. Que de grosses pointures du show-biz en somme.

Et justement cette année Do Rajohnson fêtera ses 25 années de scène. Il compte bien marquer son retour et célébrer sa carrière musicale comme il se doit. Parmi ses nombreux projets, un grand concert inédit se profile à l'horizon mais il n'en dira pas plus pour préserver la surprise.

Mais en attendant, il fêtera l'amour en animant de sa voix suave et sensuelle le buffet dominical du Twenty Six Analakely, ce dimanche 19 février, dans une ambiance romanesque inspirée de la Saint-Valentin. Il y interprétera ses propres compositions mais ne manquera pas d'interpréter les plus belles chansons d'amour pour offrir à son assistance le plus romantique des déjeuners.

Et cerise sur le gâteau, un DVD contenant de nouveaux clips de Tiako loatra et Raha tsy ho ahy, des duos surprises ainsi qu'une de ses prestations live de l'année dernière, sera offert à tous ceux qui viendront au Twenty Six ce jour-là.