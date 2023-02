Madagascar: Médecins fonctionnaires - 20 places pour une formation en chirurgie essentielle

La nouvelle pourrait intéresser les médecins généralistes fonctionnaires qui envisagent de se lancer ou de renforcer leurs compétences en matière de chirurgie essentielle.

L'appel à candidature a été publié, hier, proposant 20 places pour une formation en chirurgie essentielle. Il s'agit d'une formation de 24 mois, proposée dans le cadre du programme éducatif des médecins de soins de santé des districts. Une opportunité pour les médecins généralistes fonctionnaires de se lancer dans la voie de la chirurgie essentielle ou de renforcer leurs compétences en la matière.

En effet, la formation vise à donner aux médecins les compétences de réaliser les interventions chirurgicales et gynécologiques essentielles, les plus fréquentes dans les hôpitaux de districts. Celles-ci se limitent aux opérations chirurgicales d'urgence ; traitement chirurgicale d'une péritonite, d'une occlusion intestinale ; réalisation d'une opération césarienne, hystérectomie, excision d'une tumeur superficielle d'allure bénigne, appendicectomie, traitement curatif d'une hydrocèle, d'une hernie inguinale ou abdominale et prises en charge des plaies chirurgicales.

Cette formation, organisée par l'Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC), l'Agence coréenne de Coopération internationale (KOICA) et l'ONG AFF-WELL, sera dispensée par des formateurs compétents dans les divers domaines concernés par l'offre de formation, entre autres, des formateurs en gynécologie obstétrique et réanimation néonatale ; en chirurgie, en anesthésie-réanimation, etc...

Les participants qui auront réussi la formation au terme de celle-ci, se verront remettre le " certificat de renforcement des compétences des médecins ayant compétences en chirurgie essentielle ". (CRCMCE). Une fois titulaires de ce certificat, ils seront appelés " médecins de district ayant compétence en chirurgie essentielle " (MCCE). Après leur formation, ils sont appelés à exercer exclusivement dans des centres hospitaliers de référence de District (CRHD) du ministère de la Santé publique.