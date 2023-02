Madagascar: Taekwondo / 3e Open de Feignies - Soamiangaly Sa-Rang remporte le bronze

Elle est montée sur le podium chez les cadettes moins de 41 kg.

Une belle moisson. La jeune Soamiangaly Sa-Rang débute l'année avec une médaille sur le cou. La sociétaire du club Académie Grand Lyon a remporté la médaille de bronze chez les cadettes moins de 41 kg lors du troisième Open international de Feignies de taekwondo, qui s'est déroulée dimanche au complexe sportif Didier-Eloy. Elle s'est distinguée dans sa catégorie. Elle a remporté une belle victoire d'entrée de 2 rounds à 0 face à une Belge. Soamiangaly a échoué en demi-finale contre une Française. Cette dernière l'a finalement remporté au troisième round par 5 points à 4.

Ce tournoi a rassemblé plus de 500 combattants, amateurs et professionnels de tout âge et de toute catégorie de France, de Belgique, du Luxembourg, d'Angleterre, du Pays-Bas, du Niger, de la Gambie, du Maroc, du Lesotho, du Sénégal, du Népal, de l'Algérie et du Népal. " Je suis contente du résultat vu le niveau de la compétition qui est élevé. J'ai pu me mesurer et me confronter à des combattantes de haut niveau. J'ai encore besoin de faire plus de travail et d'efforts pour mieux progresser ", a-elle souligné.

Comme elle est réconfortée et soutenue par ses parents, son père Tsila Rabeson est aussi fier du parcours de sa fille. " Elle a perdu son combat face à une adversaire déjà habituée à la compétition. Néanmoins, le résultat est encourageant pour l'avenir car elle a encore une marge de progression. L'objectif de cette saison est de participer à quatre ou à cinq compétitions internationales ", a-t-il déclaré. Après cette compétition, Soamiangaly reprendra les entraînements pour pouvoir mieux affronter ses adversaires au tournoi Keumgang Cup Kyorugi le 2 avril en Belgique.