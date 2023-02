Madagascar: Arrivée du paquebot Costa Deliziosa - Plus de 900 packs d'excursion vendus à Toamasina

La ville du Betsimisaraka était en pleine effervescence avant-hier. En effet, le paquebot Costa Deliziosa transportant à son bord 1 608 passagers dont 878 membres de l'équipage, a débarqué au port de Toamasina après avoir fait escale à Nosy-Be.

C'est le deuxième navire de croisière de luxe accostant dans cette ville portuaire depuis le début de cette année. Ce paquebot a déjà fait escale à Nosy-Be après les îles Seychelles. Les touristes croisiéristes, se trouvant à son bord, sont issus de différentes nationalités pour ne citer que les ressortissants français, allemands, espagnols, italiens, anglais et bien d'autres Européens. Ils ont fait le tour du monde surtout en Europe de l'Est, a-t-on appris. " Il faut savoir que près de 1 000 passagers ont débarqué. La plupart d'entre eux ont déjà acheté des packages bien avant leur arrivée auprès des Tours Opérateurs réceptifs malgaches afin de participer à des voyages organisés, tandis que d'autres passagers ont préféré descendre du navire pour effectuer des voyages libres. L'arrivée d'un tel navire de croisière dans la Grande île contribue à la création d'emplois locaux. A titre d'illustration, plus d'une centaine de voitures de location ont été mobilisées pour les transporter dans le cadre de ces voyages organisés ", a évoqué le ministre en charge du Tourisme, Joël Randriamandranto, lors de la réception de ces touristes croisiéristes à Toamasina. Il a été accompagné par les autorités locales, représentant tous les démembrements de l'Etat, les élus locaux ainsi que les représentants des services déconcentrés concernés.

Acheter des produits artisanaux

Parlant des circuits touristiques combinés qui ont été organisés à ces passagers du bateau de croisière Costa Deliziosa, durant leur escale à Toamasina, plus de 900 packs d'excursion ont été vendus par les Tours Opérateurs réceptifs. A titre d'illustration, près de 230 touristes croisiéristes sont partis en voiture tout terrain pour rejoindre le village des pêcheurs Tapakala sur le Canal des Pangalanes tandis que 276 autres passagers ont pris un moyen de transport fluvial pour le découvrir. Ce n'est pas tout ! 334 touristes, faisant toujours partie des passagers de ce paquebot, ont préféré visiter le parc zoologique d'Ivoloina. Ils ont eu l'occasion de découvrir les lémuriens et les tortues qui constituent des espèces faunistiques endémiques à Madagascar. En outre, 74 croisiéristes ont opté pour la visite du village Satrana Garden à Toamasina. Toujours dans le cadre de ces excursions, ces touristes étrangers ont pu visiter la ville du Betsimisaraka tout en se rendant au " Bazar Be " en vue d'acheter des produits artisanaux qui font la particularité des cultures betsimisaraka.

Retombées économiques positives

" Nous saluons toutes les parties prenantes qui ont participé à l'accueil de ces croisiéristes. Tout était bien organisé surtout du côté logistique, dans le cadre d'un partenariat entre le secteur public et privé. Tous les acteurs œuvrant dans le secteur du tourisme ont également pu tirer des retombées économiques positives à chaque toucher d'un paquebot transportant à son bord des touristes. A part les opérateurs, les loueurs de véhicules, les chauffeurs de tuk-tuk, les guides, les artisans, les cyclo-pousses et les chauffeurs de taxi y ont en même temps trouvé leurs comptes. Depuis l'ouverture des frontières maritimes de Madagascar, on a recensé plus de 8 000 touristes croisiéristes qui ont découvert la Grande île. Nous ne ménageons pas nos efforts pour renforcer la promotion de la destination tout en rassurant les compagnies maritimes lorsque leurs paquebots font escale dans le pays ", a soulevé le ministre du tourisme.