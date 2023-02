Congo-Brazzaville: Economie - Protéger les PMA dans un contexte de ralentissement mondial

Adopté en 2022, le Programme d'action de Doha propose un " plan directeur " pour sortir les pays les moins avancés (PMA) de la pauvreté dans le contexte de la récession financière mondiale actuelle, a déclaré le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Csaba Kõrösi.

Le Programme d'action de Doha a été conçu comme une feuille de route allant jusqu'en 2031 pour favoriser des relations renforcées entre les PMA et leurs partenaires de développement. " Le monde est sous le choc des effets en cascade de défis complexes et imbriqués, de limitations structurelles et de capacités budgétaires limitées qui font des pays les moins avancés les premiers et souvent les plus durement touchés ", a déclaré Csaba Kõrösi. Ce programme est un accélérateur de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

La secrétaire générale de la Conférence PMA5, Rabab Fatima, a expliqué que le Programme d'action de Doha est un ensemble complet pour relever les défis préexistants des PMA, leurs vulnérabilités, et les remettre sur la bonne voie pour réaliser le Programme 2030. " Cela signifiera gagner la bataille des Objectifs de développement durable dans les PMA. Et cela signifie aussi intégrer plus d'un milliard de personnes, qui sont les plus en retard, aux avantages du développement mondial ", a-t-elle ajouté.

Une nouvelle fenêtre ouverte

Les quarante-six PMA sont à faible revenu, confrontés à de graves obstacles structurels au développement durable. Ils sont très vulnérables aux chocs économiques et environnementaux et ont de faibles niveaux de capital humain. Avec l'effet domino de leurs limitations qui menacent d'annuler des décennies de progrès en matière de développement face aux crises actuelles, le Programme d'action de Doha " ouvre une nouvelle fenêtre ", a souligné Csaba Kõrösi.

Le programme d'action sera actif de 2022 à 2031. L'objectif est de fournir une voie pour surmonter les impacts des crises mondiales en cours, construire une reprise durable et inclusive après la pandémie du covid-19 et renforcer la résilience contre les chocs futurs, soit pour nous aider tous à nous remettre sur la bonne voie avec l'Agenda 2030.

Conférence de l'ONU à Doha

Faisant écho à ce sentiment, le thème " Du potentiel à la prospérité " a été adopté pour le deuxième segment de la cinquième Conférence des Nations unies sur les PMA, qui se tiendra à Doha du 5 au 9 mars prochain. Les dirigeants mondiaux, les partenaires de la société civile et du secteur privé ainsi que les jeunes se réuniront pour élaborer des plans de mise en œuvre du Programme d'action, que les États membres avaient adopté lors du premier segment qui s'était tenu le 17 mars 2022 au Siège des Nations unies.

Une déclaration sur leurs efforts et les défis à venir devrait être adoptée lors de la conférence de Doha. " Grâce à la science, à la technologie et à l'innovation, nous avons les outils pour construire des reprises durables ", s'est félicité Csaba Kõrösi. Ils " nous donneront à tous la chance de rattraper notre retard sur nos objectifs de 2030 ", a-t-il conclu.