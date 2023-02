Congo-Kinshasa: Saint-Valentin - Do Nsoseme évoque les " Traces " laissées par l'amour perdu

Souvenirs, cadeaux, promesses échangées, etc., laissent des fois des marques indélébiles, dit la slameuse Do Nsoseme Dora dans son tout nouveau single sorti le 14 février sur toutes les plateformes de téléchargement.

"Traces " est dit sur un ton si évocateur qu'à l'écouter, l'on ne peut s'empêcher de penser que ce slam a été inspiré par une histoire personnelle. Do Nsoseme Dora le confirme, d'ailleurs, au Courrier de Kinshasa : " Il y a toujours une part de vérité quand le poète s'exprime. C'est soit une histoire vécue personnellement, soit dont il a été témoin. Il y a tout ça dans "Traces", un peu de moi mais il y a aussi beaucoup de ce que les personnes qui me sont chères se sont retrouvées dans des amours qui ne leur convenaient pas ou dans des amours qui n'ont pas marché comme elles le souhaitaient ".

Qu'en est-il au juste de ces fameuses marques qui restent imprimées en nous ? Do Nsoseme rapporte qu'à coup sûr, " L'amour laisse des traces, des souvenirs parfois invisibles. Ce sont des fois des cadeaux ... ". Et, en ce qui concerne la date du 14 février, la slameuse est formelle et c'est d'une réelle évidence qu'elle rime justement avec les présents. " On offre beaucoup de cadeaux à la Saint-Valentin, mais quand il y a rupture, lorsque l'amour n'a pas porté ses fruits, pour l'éternité ou jusqu'à ce que la mort nous sépare, que reste-t-il ? Il reste tous ces cadeaux, ces mots, promesses, paroles échangées. Tout cela ne s'oublie pas. Certes, on en oublie certaines, de même que certains de ces cadeaux et même des moments uniques mais il y a aussi les souvenirs qui restent, sont présents ", soutient-elle.

Si d'aucuns trouvent surprenant que Do évoque les traces d'un amour qui a péri le jour où l'amour est célébré, elle leur rétorque : " L'histoire de la Saint-Valentin elle-même ne parle-t-elle pas de l'histoire d'un saint mort parce qu'il célébrait l'amour, voulait que les gens qui s'aiment puissent se marier et avoir l'opportunité de vivre ensemble ? ". Et de renchérir : " L'amour romantique, celui dont je parle, ce n'est pas qu'une histoire paisible, joyeuse. Il y a aussi le côté où on en souffre ou parfois même l'autre, sans souhaiter nous faire du mal nous cause du tort. Ou du mois nous ressentons une certaine douleur parce que l'on aime quelqu'un qui parfois n'est pas présent, qui parfois ne répond pas à nos attentes parce que l'on y va avec des attentes des désirs qui, quand ils ne sont pas inassouvis, on y ressent de la douleur ".

N'en déplaise aux amateurs de la Saint-Valentin, Do a choisi " d'explorer cet autre côté de l'amour qui n'est pas toujours paisible, joyeux ". Savoir que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille et donc, " Il y a des moments dans la vie où l'on est heureux en amour et ceux où on l'est moins ". Concluant : " Déjà même aujourd'hui, qui sait combien de couples vont peut-être se séparer parce qu'à un moment, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à continuer à avancer ensemble? Cela ne marche pas comme ils le souhaitent. C'est parfois aussi un dur choix à faire que celui d'aimer quelqu'un ".

Pourquoi taire les moments difficiles ?

Pour Do Nsoseme Dora, il ne se pose aucun problème de proposer à écouter un texte qui, en filigrane, parle de regrets et n'invite pas à célébrer la joie de l'amour partagé. " Pourquoi ne pas le faire ? ", se demande-t-elle en retour, arguant que " Tout le monde va chanter l'amour la journée d'aujourd'hui, va dire à l'autre combien je t'aime. Mais parfois, l'on oublie le parcours accompli qui n'aura pas toujours été parfait, un amour heureux. Pourquoi ne pas parler de ces moments difficiles qu'il nous arrive tous de traverser ? L'on peut s'en remettre ou prendre le temps de réfléchir sur le fait que cela n'a pas été facile mais qu'après tout, l'on s'en est sorti après avoir enduré la douleur de l'amour ".

"Traces", affirme Do, c'est " aussi pour encourager les gens qui traversent peut-être la douleur d'une rupture. "Traces" est toujours debout. Toujours en face des projecteurs, toujours là assise, mais si elle l'est seule sur une chaise mais elle est là, vivante. Elle n'a pas abandonné, décidé de laisser tomber alors que certains choisissent d'abandonner, se disent c'est fini pour moi ".

La jeune slameuse rappelle que " l'amour a un côté positif mais aussi négatif. Il y a une part des deux dans la vie, il faut l'accepter, l'affronter, le surmonter, y survivre ".