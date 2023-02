Gabon: Amazing Gabon lance la 2e édition du concours national de photographie

Lors de la conférence de presse organisée le 11 février dernier à Libreville, la plateforme Amazing Gabon a annoncé la tenue de l'édition 2023 de son concours de photographie dont le thème est : " Faune et Flore". Un concours dont l'objectif est de valoriser la destination Gabon par la mise en exergue de sa biodiversité. Celui-ci se tient du 06 février au 05 mai 2023.

Le succès remporté par la première édition du concours national de la photographie Amazing Gabon n'a pas laissé les organisateurs indifférents quant à la tenue d'une seconde édition dudit concours qui sonnait comme un impératif.

D'où d'autres partenaires se joignent à cette seconde édition de l'aventure lancée en 2022 à l'exemple des Nations-Unies, du Ministère des Eaux et Forêts et celui de la Culture. " L'organisation d'une deuxième édition de ce concours a été un impératif pour nous, vu le succès de la première édition on s'est senti obligé, heureux de poursuivre l'aventure parce que c'est une aventure (...) Donc, Amazing Gabon a pour ambition de continuer cette aventure à travers ce concours. Mais aussi d'autres choses qui arrivent. Et toujours en valorisant la destination Gabon" c'est en tout cas ce qu' a affirmé, le Directeur du concours, Steed Rey.

Pour ce qui est du concours en lui-même, il est ouvert à tous les amoureux de la nature et passionnés de la photographie qui vivent sur le territoire national et qui doivent s'acquitter de la somme de 2000 francs cfa.

Outre, le concours lié deux thématiques l'une sur la "Faune", l' autre sur la" Flore ". Le choix de séparer les thèmes à été motivé par la difficulté rencontrée par le jury lors de la première édition entre le jugement des clichés à partir des mêmes critères. Et deux catégories qui vont récompenser chacun des thèmes. La catégorie "Okulu", qui regroupe tous les candidats âgés de plus de 18 ans à la date du concours. Et la catégorie "Mwana" est regroupant les moins de 18 ans à la date du concours. Les candidats doivent envoyer trois photos pour les deux thématiques. Ou alors, trois photos dont deux pour la thématique sur la Flore et une photo sur la thématique sur la Faune. Et vis-versa.

Le respect des conditions telles que le non usage du téléphone portable pour faire les photos. Le respect des 18 millions de pixels pour une meilleure qualité des photos. Ce concours donne au photographe l'opportunité de montrer leurs talents. Mais aussi de valoriser par l'image la biodiversité nationale et par conséquent la mise en évidence de l'écho tourisme, autrement dit la destination Gabon.

Pour sa part, le président du jury du concours, David Mboussou, a rappelé que la protection de l'environnement semble souvent quelque chose d'élitiste, de politique ou de marketing. Non, c'est une pratique ancrée dans l'ADN du Gabonais, il suffit de voir les contes gabonais, il y a toujours une référence aux animaux, aux plantes dont on connaît les vertus.

Christian Boua, responsable Marketing du concours a indiqué que les récompenses des différentes catégories. La catégorie Okulu ; 1er prix :2.000.000 fcfa ; 2ème : 1.000.000 ; 3ème : 500.000. La catégorie Mwana : 1er : un appareil photo complet et deux accessoires ; 2ème prix : un appareil photo complet ; 3ème prix : un appareil photo complet. En plus de cela, cette année, le partenaire Afrijet offre des billets d'une valeur de 500 mille francs cfa pour 6 destinations internationales au choix du gagnant.

Il est important de faire savoir que quatre expositions itinérantes sont prévues à Libreville. Des ateliers de formation sont également prévus. Ceux dont le talent sera repéré feront l'objet d'un suivi particulier. Le concours est ouvert les places ne sont pas limitées.

Aussi, le directeur marketing, Christian Boua a saisi l'occasion pour faire un mini bilan de la première édition. 200 photographies avaient été envoyées pour plus de 60 photographes inscrits. Seules une soixantaine avaient été retenues et qui ont fait l'objet d'un nombre d'expositions. Quatre à Libreville et deux à l'étranger. L'une à Dubaï lors de l'exposition universelle qui s'est tenue en 2022. Et la deuxième à New-York au siège des Nations-Unies.

Stéphan Berry, le vainqueur de la première édition 2022 a lui promis de remettre son titre en jeu en se représentant en espérant gagner une fois de plus le titre du meilleur photographe du concours.