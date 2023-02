Bénin: Petit hôpital de banlieue d'un institut religieux indigène desservant la population

Lomé — Le " Centre médico-social Mgr Joseph Strebler ", est un petit hôpital de campagne appartenant aux Sœurs de Notre-Dame de l'Église (NDE), un institut religieux indigène fondé le 15 août 1952 à Noépé, au Togo, par le Vicaire apostolique de Lomé de l'époque Joseph Strebler (SMA).

"Nous sommes dans la grande banlieue vers le Bénin, dans le quartier Adamavo Baguida, où se trouve une paroisse confiée aux pères de la Société des Missions Africaines", écrit le Père Silvano Galli, missionnaire à Lomé. L'hôpital est situé à quelques rues de l'église et offre une gamme de services de base. En plus des contrôles de routine, explique-t-il, le centre offre des soins aux patients vivant avec le VIH, tous les services de soins infirmiers et de microchirurgie. À l'intérieur, il y a aussi un laboratoire où l'on peut effectuer toutes sortes d'analyses, une unité bactériologique, un centre de réhabilitation et une pharmacie."

Ce petit hôpital de campagne, comme on l'appelle, est un service vital. Dans le pays, les établissements de santé publique, dépourvus de moyens, ne fonctionnent pas ou mal. Il y a un manque de personnel qualifié et de professionnalisme. C'est pourquoi les cliniques privées fleurissent, mais elles sont chères et la plupart des gens ne peuvent pas les utiliser. Ils ont alors recours aux établissements religieux où c'est bien accueilli et peu coûteux. "Quand vous arrivez, vous payez 1 000 francs (un euro et cinquante centimes) et le charabia commence : mesure de la tension artérielle, du poids, de la température, puis l'examen", raconte le père Galli.

Les données récentes de l'hôpital, où 43 personnes sont employées, indiquent que 358 enfants de moins de cinq ans et 592 de plus de cinq ans sont traités au Centre Strebler chaque mois. Les maladies les plus courantes sont le paludisme, l'anémie, la gastro-entérite, les parasitoses digestives, les dermatoses, les rhumatismes articulaires, les plaies traumatiques et les infections néonatales. Il y a également 150 visites prénatales par mois. Les naissances sont au nombre de 40/45 par mois. "Il est étonnant de voir le nombre de femmes enceintes et de mères avec enfants qui viennent et repartent régulièrement pour des vaccins et divers rappels. Nous, les missionnaires, utilisons également les services du centre médical, j'y suis allé récemment et j'ai pu voir les différentes activités et services offerts", conclut le père Galli.