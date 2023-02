Congo-Kinshasa: L'Arabie saoudite annonce l'ouverture d'une ambassade au pays

L'annonce faite par Marwan Radwan, chef de la délégation du Royaume d'Arabie saoudite reçue en audience par le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, le 14 février à Brazzaville, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Congo et la monarchie du Golfe.

Le rapprochement entre Brazzaville et Riyad devrait être davantage matérialisé avec l'implantation d'une représentation diplomatique. " Quand on parle d'ouverture d'une ambassade, cela veut dire que la coopération doit être renforcée, cette dernière intervient donc dans ce sillage de renforcement des relations entre nos deux pays ", a déclaré Marwan Radwan.

L'ouverture de l'ambassade d'Arabie saoudite à Brazzaville devra permettre d'adapter la coopération des deux Etats à leurs priorités et options stratégiques sur le plan économique. " Maintenant qu'une représentation diplomatique va s'installer dans notre pays, saisissions cette opportunité pour développer les projets qui figurent dans notre Plan national de développement (PND) 2022-2026 ", a souligné le ministre congolais de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso

" Nous avons, au cours de cet entretien, présenté les six piliers de ce PND et nous avons demandé à nos partenaires de se focaliser sur ces axes dans le cadre de notre coopération ", a-t-il ajouté.

Le PND, programme à vocation économique, est réparti en six axes prioritaires, à savoir l'agriculture, le numérique, le tourisme, l'immobilier, l'industrie et les zones économiques spéciales. Son budget global est estimé à plus de 8 987 milliards FCFA, avec un gap d'environ 6500 milliards FCFA à rechercher auprès des bailleurs de fonds. " C'est un plan national ambitieux qui nécessite des moyens importants et nous avons besoin d'un partenaire comme l'Arabie saoudite pour nous accompagner, notamment par le mécanisme de financement en partenariat public-privé. Puisque nous avons maintenant une loi qui a été promulguée depuis le 12 janvier 2023, nous allons donc nous appuyer fortement sur elle pour essayer de financer, d'ici à la fin du quinquennat, de nombreux projets contenus dans ce PND ", a indiqué Denis Christel Sassou Nguesso.

À travers ce PND, l'exécutif entend faire passer la République du Congo d'une économie de rente pétrolière à une économie nationale forte, diversifiée et résiliente. La réussite de l'exécution du PND 2022-2026 suppose, en effet, la mise en place d'outils pertinents de suivi évaluation, mais également des accords avec des partenaires fiables et expérimentés dans divers domaines. " Nous saluons cette visite et souhaitons, dans les plus brefs délais, l'ouverture de cette ambassade pour que cette implantation diplomatique puisse être le catalyseur de cette coopération que nous voulons fructueuse entre nos deux pays ", a conclu le ministre congolais.