Afrique: Union africaine - La 42e session ordinaire du Conseil exécutif s'ouvre à Addis-Abeba

La session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) se tient du 15 au 16 février, à Addis-Abeba, en présence des dirigeants et des responsables de la Commission, des ministres des États membres, des responsables des organes et bureaux de cette organisation et des partenaires.

Les assises se penchent, entre autres, sur le projet d'ordre du jour, les projets de décisions, déclarations et recommandations pour examen par les chefs d'État et de gouvernement lors de leur 36e session ordinaire de la Conférence, prévue les 18 et 19 février.

Pendant deux jours, les ministres des Affaires étrangères vont délibérer sur les différents points inscrits à l'ordre du jour du Conseil exécutif, notamment l'examen du rapport de la 45e session ordinaire du Comité des représentants permanents, tenue du 16 au 27 janvier dernier, au siège de l'UA, à Addis-Abeba.

La session examinera aussi le rapport annuel sur les activités de l'Union et de ses organes, le rapport sur l'opérationnalisation du CDC Afrique, le rapport d'étape sur l'établissement et l'opérationnalisation de l'Agence africaine des médicaments, le rapport annuel sur la mise en œuvre des activités de la feuille de route de l'UA pour l'année 2022 sur le thème de l'alimentation.

Les participants examineront également la note d'orientation et la feuille de route du thème de l'année 2023, " Accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine ", le rapport sur la situation sociale et humanitaire (situation humanitaire et agence humanitaire), le rapport d'évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre et de l'élaboration du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063.

Parmi les temps forts de la session du Conseil exécutif figureront l'élection de deux juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de six membres du Conseil consultatif de l'UA contre la corruption, la nomination de trois Juges au Tribunal administratif de l'UA et la nomination d'un membre du Conseil des commissaires aux comptes de l'UA, pour un mandat de deux ans.

Plusieurs dossiers brûlants seront abordés, notamment la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les tensions diplomatiques entre les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi.