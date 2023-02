Sénégal: Gandoul - La fondation SONATEL offre un package d'infrastructures à hauteur de 400 millions

Dans le cadre de son projet Village, la fondation Sonatel a inauguré ce 14 février 2023 un package d'infrastructures essentielles dans le village de Gandoul situé dans la commune de Dias. S'ancrent à jamais au cœur de la vie des populations de Gandoul, la fondation Sonatel a réalisé et offert une école élémentaire française, un poste de santé et une école franco-arabe pour un montant global de 400 millions de francs Cfa.

" Nous étions réunis le 17 mai 2022 pour célébrer les 50 ans de la station terrienne de Gandoul. Et au-delà de célébrer le passé, nous marquions aussi le renouveau de la technologie satellitaire qui permettra d'accélérer l'aménagement numérique du territoire conformément à la stratégie de l'Etat du Sénégal, -Sénégal numérique 2025- ", a dit d'emblée le directeur général de la Sonatel.

Sékou Dramé qui s'exprimait hier à l'inauguration d'infrastructures réalisées par la fondation Sonatel à Gandoul dans la commune de Diass (Thiès) a rappelé : " Nous avions pris à ce moment deux engagements. Le premier était d'ériger ici à Gandoul un mémorial sur les satellites et le second était d'y venir avec la fondation pour initier un Projet village ".

Huit mois après, poursuit-il, nous pouvons nous réjouir d'être de nouveau réunis pour inaugurer une nouvelle école élémentaire, un nouveau " daara " (école coranique moderne), un nouveau poste de santé, un nouveau marché etc. Il a indiqué que l'ambition du groupe sonatel est d'être le partenaire privilégié de la transformation numérique du Sénégal et que leur conviction est que cela ne peut se réaliser qu'en étant utiles aux populations qu'ils servent.

C'est donc, renchérit-il, leur apporter le meilleur des services financiers, le meilleur de la connectivité (une connectivité enrichie et sécurisée) mais c'est aussi " apporter notre contribution pour l'amélioration des conditions de vie, d'apprentissage et de travail ".

Pour sa part, le ministre en charge des télécommunications a manifesté sa joie en découvrant les réalisations de la fondation Sonatel à Gandoul. " : C'est avec une grande joie que je constate la fierté des populations aujourd'hui. Ces infrastructures que nous gratifie la fondation sonatel sont un marqueur fondamental de ce que les sénégalais et l'Etat du Sénégal attendent des entreprises ", a dit Moussa Bocar Thiam avant d'affirmer que la Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse) est une réalité avec la Sonatel.

Dans la foulée, le ministre a indiqué que la Sonatel, à travers ce geste continue de pérenniser sa collaboration avec les institutions en contribuant au développement économique et social du Sénégal, en appui à la mission de service public de l'Etat de répondre aux préoccupations des populations de façon générale et plus spécifiquement à celles des localités enclavées.

" Mes remerciements sont d'autant plus grands que vous n'avez pas raté les domaines essentiels que sont l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie et l'autorisation des femmes, avec l'inauguration de ce marché ", s'est réjoui le ministre.

Le chef du village de Gandoul a par ailleurs soutenu que la Sonatel est " un exemple à suivre ". Pour lui, les infrastructures essentielles réalisées par la fondation Sonatel constituent un bien pour tout safène (Gandoul et environ), raison pour laquelle, a-t-il dit, on se doit d'en prendre soin et s'occuper pleinement du maintien.

Mamadou Ndione, maire de Diass

La fondation Sonatel a compris le rôle essentiel de la Responsabilité sociétale d'entreprise. " Ce geste de la Sonatel est un appel à toutes les entreprises opérationnelles dans la commune de Dias ", a-t-il lancé invitant ainsi les autres sociétés dans la dynamisation de la Rse. Il a fait savoir aussi qu'en guise de contribution, la commune de Diass a déjà mis à disposition deux gardiens pour chaque infrastructure.

Le maire de Diass a profité de l'occasion pour offrir deux antennes satellites à l'image de celle installée à Gandoul depuis 1972. Ces antennes fabriquées par des artisans locaux ont été données, l'une au ministre Me Moussa Bocar Thiam et l'autre au directeur de Sonatel Sékou Dramé.

Ousmane Gueye maire de Saly représentant l'association des maires du Sénégal a pour sa part souligné que le Dg de Sonatel " comprend vraiment le rôle d'une société par rapport à Rse ". " Vous avez allégé le maire parce que cela il voudrait le faire. Donc les ressources qu'il devrait consacrer à ces infrastructures pourront être affectées à d'autres priorités ", dit-il.

L'enseignant Emmanuel Diouf de la localité a confié que " nous sommes tous concernés par la gestion de ces bijoux ". Il ajoute que " toutes ces infrastructures éblouissent nos regards " avant de présenter un tableau d'art offert au Dg de la Sonatel par les femmes de Gandoul.