Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MCDDI jauge le niveau de ses militants

Au cours d'une rencontre citoyenne organisée le 14 février à l'occasion de la journée dite " Mardi politique ", le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) a profité de l'occasion pour tester le niveau des connaissances politiques de ses militants et militantes appelés à occuper des postes de responsabilités.

Organisée sur le thème " la Connaissance ", la rencontre a permis aux responsables du parti d'avoir un aperçu général des connaissances dont disposent ces derniers.

L'exercice s'est fait à travers des questions tirées au sort. Le militant est appelé et tire au sort la question à laquelle il répond et une fois la réponse trouvée, il est récompensé par un cadeau prévu pour la circonstance.

Les questions ont porté sur la date de création du parti, la date et le lieu de la signature de l'accord MCDDI-PCT, la date de décès du président fondateur, Bernard Kolélas, la signification de la démocratie, la devise et l'hymne du parti et bien d'autres.

Au regard des réponses données par les uns et les autres, les dirigeants se sont rendu compte que bon nombre de militants et militantes ne disposaient pas suffisamment de connaissances sur la vie et la marche de leur parti.

Au terme des échanges, un document a été lu, annonçant les dates des descentes à Diata, Météo, Mokondzi-Ngouaka, Kingouari et bien d'autres lieux, en vue de redynamiser les structures du parti et le vivre-ensemble.

Pour rappel, la journée dite " Mardi politique " est organisée tous les mardis au siège de ce parti.