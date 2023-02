Congo-Kinshasa: Kalemie - Ouverture de la 1ere Foire d'exposition et vente de produits des adolescents vulnérables

La Foire d'exposition et vente de produits des adolescents vulnérables a ouvert ses portes, mardi 14 février, à Kalemie (Tanganyika).

Il s'agit des enfants ayant été formés en divers métiers dans des coopératives sous le financement de la l'UNICEF tels que la coupe et couture, la menuiserie, la peinture, la décoration, la pâtisserie, la maçonnerie, la culture vivrière et maraichère, le séchage et fumage des poissons.

Parmi les produits y sont exposés, il y a des habits que ces enfants ont cousu, des boubous Bazin, des paniers qu'ils ont fabriqués, des pains, des beignets, des lits en bois, des portes, des chaises, des dessins et tant d'autres.

Le but de cette foire est de faire découvrir au public les œuvres de ces enfants.

" On a pris des adolescents vulnérables même certains qui étaient dans les groupes armés, dans des familles vulnérables et on les a formés en métiers pour qu'ils soient autonomes. Ils ont créé leur coopérative partout à Kalemie. Le but de la foire est de faire pour qu'ils soient connus et que la coopérative puisse marcher ", a laissé entendre le chef de bureau ai de l'UNICEF/Kalemie, Zina Radso Nalson.

Cette agence du système de l'ONU a par ailleurs demandé au public d'acheter ces produits en vue d'encourager ces enfants.

A l'initiative de la Division provinciale des Affaires sociales du Tanganyika, cette foire se clôture ce mercredi 15 février.