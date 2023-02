Afrique: Natation / Pavillon - Rajabalee réalise trois records à 10 ans

Pour une belle reprise, c'est une belle reprise. Le dimanche 12 février, à la piscine de Pavillon, Adam Rajabalee, a établi trois nouvelles marques dans la catégorie des 10 ans au 50 m dos, 100 m dos et 100 m nage libre. Autant dire que le sociétaire du Moka Rangers - applaudi par le public dans les gradins et ses amis d'entraînement - a volé la vedette aux plus grands qui participaient au Grand Prix au même lieu.

Adam Rajabalee - qui participait au premier Future Day de 2023 - a déjà réalisé des records dans sa catégorie d'âge en bassin de 50 mètres en 2022. Mais dimanche dernier, c'est bien la première fois qu'il en a établis en bassin de 25 mètres. " En grand bassin, je détiens les records des 10 ans aux 50 m crawl, 100 m crawl, 200 m crawl, 400 m crawl, 800 m crawl et 50 m dos " dit fièrement le sociétaire du Moka Rangers.

Toutefois, lors de la première compétition organisée par la Fédération Mauricienne de Natation (FMN), le 12 février, le jeune homme a battu les records des 10 ans au 50 m dos (37 secondes et 20 centièmes), au 100 m dos (1 minute, 21 secondes et 73 centièmes) et au 100 m nage libre (1 minute, 11 secondes et 75 centièmes). Les anciennes marques chez les 10 ans au 50 m dos (38 secondes et 35 centièmes) et 100 m dos (1 minute, 21 secondes et 97 centièmes) avaient été établies par Mathieu Marquet depuis 2004. L'ancien record des 10 ans au 100 m nage libre (1 minute, 12 secondes et 29 centièmes) avait été réalisé par Hugo L'Arrogant en 2017.

En sa qualité de 'head coach' du Moka Rangers SC, Axel Adam a estimé qu'il fallait attendre qu'Adam Rajabalee atteigne 12 ans pour que l'on puisse confirmer s'il continuera à progresser. " Pour l'instant, on observe qu'il est régulier au niveau de ses performances et qu'il s'adapte aux entraînements que lui prodigue mon assistante Floriane St-Louis ; ce qu'il a réalisé ce dimanche n'est qu'une suite logique de ce qu'il avait fait en Grand Bain en 2022 " dit le head coach du Moka Rangers.

En ce qui concerne le Grand Prix, on retiendra qu'Alicia Kok Shun a frôlé son record national du 50 brasse en nageant en 32 secondes et 93 centièmes (elle avait réalisé sa marque - 32 secondes et 79 centièmes - en 2022 aux mondiaux de la FINA en décembre 2021 à Abu Dhabi). A côté de cela, on se rappellera aussi la performance de Tessa Ip Hen Cheung qui a devancé de 2 centièmes de secondes Alicia Kok Shun à l'arrivée du 100 m brasse (1 minute, 14 secondes et 29 centièmes à Ip Hen Cheung contre 1 minute, 14 secondes et 31 centièmes à Kok Shun).

De par ses attributions comme coordinateur des coaches des clubs affiliés à la FMN, Axel Adam a donné des explications quant aux nages choisies pour la compétition de dimanche dernier, que ce soit pour le Grand Prix ou le Future Day. " Choisir de ne mettre que des nages rapides, longues de 50 m ou 100 m, avait pour objectif de permettre aux nageurs de reprendre la compétition plus facilement après la période des fêtes.

C'est plus facile pour tout le monde de reprendre des sprints en bassin de 25 mètres plutôt que 50 mètres, surtout pour les plus jeunes. C'est une nouvelle saison et on a un nouveau calendrier. Mais aujourd'hui, ce n'était qu'une reprise et il n'y avait pas réellement d'attentes chronométriques " déclare Axel Adam. Toutefois, à la prochaine compétition, la situation sera autre.

Nouveau record pour Ah Yong au Canada

Le nageur Victor Ah Yong, sociétaire du club connu sous le nom des 'Carabins', au Canada, a réalisé un nouveau record au début de février au 200 m papillon. Et ce, en bassin de 25 mètres, lors du Championnat provincial universitaire organisé par le Réseau du sport étudiant du Québec du 3 au 5 février dernier (C'est le nom actuel de l'organisme anciennement connu sous le nom de Fédération du sport scolaire du Québec).

Au 200 m papillon, il a effacé sa précédente marque, datant d'octobre 2022, qui était jusqu'alors de 2 minutes, 4 secondes et 83 centièmes. Le temps réalisé début février au 200 m papillon - qui est devenu le nouveau record toutes catégories sur cette distance - a été de 2 minutes, 3 secondes et 80 centièmes.

L'argent et le bronze pour Timothy Leberl en Angleterre

Notre spécialiste de nages sur longues distances a obtenu deux médailles lors des 2023 'Kent County Championships' en Angleterre.

Le 28 janvier dernier, il a pris la deuxième place du 1500 m nage libre dans le temps de 16 minutes, 41 secondes et 99 centièmes. Il s'est ainsi octroyé la médaille d'argent. Il a obtenu le bronze au 800 m nage libre le 5 février dernier en arrêtant le chrono à 8 minutes, 45 secondes et 40 centièmes.

Record pour Chun Yee en brasse

Jonathan Chung Yee, qui étudie en Allemagne, a réalisé un nouveau record au 200 brasse en petit bassin. Le 4 février dernier, au 'North German Team Championships (25m); il a pris la troisième place de la course en 2 minutes 15 secondes et 36 centièmes. L'ancienne marque, qui lui appartenait, datant de décembre 2018 était de 2 minutes, 15 secondes et 53 centièmes.

Cours de chronométreurs aux nageurs de moins de 18 ans

Le 23 février, la FMN dispensera des cours de 'time keepers' aux jeunes nageurs âgés de moins de 18 ans. " Cela existe déjà dans d'autres pays mais à Maurice ce sera la première fois que cela se fera. Les jeunes de cette catégorie d'âge seront autorisés, après ce cours, à prendre le chrono des athlètes en lice dans les compétitions " souligne François Lan Kwet Hian, président de la FMN.

Vainqueurs de chaque épreuve, dans chaque catégorie d'âge:

Mixed 17 & Over 200 SC Meter Freestyle Relay

1 Moka Rangers Sports Club A - 2:02.31

1) Ip Hen Cheung, Tessa W21 2) Rajabalee, Adam M10 3) Newaj, Teéa W10 4) Capitte, Baptiste M16

50 SC Meter Butterfly - FÉMININ

10 Year Old - 1 Puttur, Devi 10 Casa 1:10.43

11 Year Old- 1 Yan Man Shing, Zara 11 Cns Pamplemousses - 41.76

12-13 - 1 Thomas, Lea Bethany 13 Cercle des Nageurs de QB - 33.44

14-15 - 1 Ramdhun, Eunnice 15 Cns Pamplemousses - 31.36

16 & Over - 1 Ip Hen Cheung, Tessa 21 Moka Rangers Sports Club - 31.07

50 SC Meter Butterfly - MASCULIN

10 Year Old - 1 Sandiford, Luke 10 Cns Pamplemousses - 45.88

11 Year Old - 1 Ellapen, Taleiven 11 Cns Pamplemousses - 41.48

12-13 - 1 Allas, Sebastien 13 Cns Pamplemousses - 32.69

14-15 50 SC Meter Butterfly - 1 Hecker, Luca 15 Cns Pamplemousses - 27.23

16 & Over 50 SC Meter Butterfly - 1 Tranquille, Gregory 18 Cns Pamplemousses - 27.12

50 SC Meter Backstroke - FÉMININ

9 & Under - 1 Huguet, Camille 9 Camo Beau Bassin Swimming Club - 54.30

10 Year Old - 1 Soneah Naiko, Norah 11 Camo Beau Bassin Swimming Club - 45.28

12-13 50 - 1 Tin Wan Yuen, Thea 12 Camo Beau Bassin Swimming Club - 37.63

14-15 50 - 1 ST Flour, Brittany 15 Camo Beau Bassin Swimming Club - 35.84

16 & Over - 1 Wong Hon Leung, Lisa Grace 16 Esperance Trebuchet Bigsplash - 33.01

50 SC Meter Backstroke - MASCULIN

9 & Under - 1 Seebah, Kanav A 9 Esperance Trebuchet Bigsplash - 49.76

10 Year Old - 1 Rajabalee, Adam 10 Moka Rangers Sports Club - 37.20 (Record 10 ans)

11 Year Old - 1 U-King IM, Dylan 11 Cercle des Nageurs de QB - 37.25

12-13 - 1 Doorbeegassing, Dwain 12 Cercle des Nageurs de QB - 34.19

14-15 - 1 Ciceron, Aurelien 15 Cns Pamplemousses - 30.78

16 & Over - 1 Tranquille, Gregory 18 Cns Pamplemousses - 29.24

50 SC Meter Breaststroke - FÉMININ

9 & Under - 1 Prayag, Aaniya 8 Camo Beau Bassin Swimming Club - 54.52

10 Year Old - 1 Valet, Aubane 10 Moka Rangers Sports Club - 53.64

11 Year Old - 1 Peramal, Mariam A 11 Esperance Trebuchet Bigsplash - 46.98

12-13 - 1 Dal Cin, Eva 13 Camo Beau Bassin Swimming Club - 37.38

14-15 - 1 Allchin, Gemma L 15 Cercle des Nageurs de QB - 36.38

16 & Over - 1 Kok Shun, Alicia 18 Camo Beau Bassin Swimming Club - 32.93

50 SC Meter Breaststroke - MASCULIN

9 & Under - 1 Olivier, Rayan 8 Pamplemousses Dolphin S.C - 55.63

10 Year Old - 1 Kathapurmall, Divyam 10 Cns Pamplemousses - 50.69

11 Year Old - 1 LI Kim For, Nathan R 11 Esperance Trebuchet Bigsplash - 46.35

12-13 - 1 Sophie, Joshua 13 Camo Beau Bassin Swimming Club - 43.11

14-15 - 1 Leung Hing Wah, Timothy 15 Cercle des Nageurs de QB - 32.04

16 & Over - 1 NG Chiu Hing, Chadd 16 Cns Pamplemousses - 32.14

50 SC Meter Freestyle - FÉMININ

9 & Under - 1 Prayag, Aaniya 8 Camo Beau Bassin Swimming Club - 41.18

10 Year Old - 1 Naugon, Harmony A 10 Pamplemousses Dolphin S.C - 40.02

11 Year Old - 1 Laurent, Nolwenn Hanae Eva 11 Camo Beau Bassin Swimming Club - 37.82

12-13 - 1 Thomas, Lea Bethany 13 Cercle des Nageurs de QB - 30.77

14-15 - 1 LE Guen, Chloe 15 Camo Beau Bassin Swimming Club - 28.47

16 & Over - 1 Kok Shun, Alicia 18 Camo Beau Bassin Swimming Club - 27.31

50 SC Meter Freestyle - MASCULIN

9 & Under -1 Olivier, Rayan 8 Pamplemousses Dolphin S.C - 40.59

10 Year Old -1 Apollon, Ethan 10 Camo Beau Bassin Swimming Club - 35.26

11 Year Old - 1 U-King IM, Dylan 11 Cercle des Nageurs de QB - 31.52

12-13 - 1 Doorbeegassing, Dwain 12 Cercle des Nageurs de QB - 28.60

14-15 - 1 Hecker, Luca 15 Cns Pamplemousses - 25.10

16 & Over - 1 NG Chiu Hing, Chadd 16 Cns Pamplemousses - 26.93

100 SC Meter Butterfly - FÉMININ

10 Year Old - 1 Newaj, Teéa 10 Moka Rangers Sports Club - 1:37.86

11 Year Old - 1 Roussel, Sarah 11 Cercle des Nageurs de QB - 1:48.98

12-13 - 1 Newaj, Tessa 12 Moka Rangers Sports Club 1:29.12

14-15 - 1 AH Chip, Chloe 14 Moka Rangers Sports Club - 1:11.30

16 & Over - 1 Bathfield, Gabrielle 17 Camo Beau Bassin Swimming Club - 1:07.50

100 SC Meter Butterfly - MASCULIN

12-13 - 1 Allas, Sebastien 13 Cns Pamplemousses - 1:14.03

14-15 - 1 Oderuth, Rayyan 15 Cns Pamplemousses - 1:07.00

16 & Over - 1 Ciceron, Adrien 19 Cns Pamplemousses - 1:00.38

100 SC Meter Backstroke - FÉMININ

10 Year Old -1 Newaj, Teéa 10 Moka Rangers Sports Club - 1:35.88

12-13 - 1 Rajabalee, Keira 13 Moka Rangers Sports Club - 1:19.76

14-15 - 1 Main, Chelsea 14 Cercle des Nageurs de QB - 1:12.45

16 & Over - 1 Wong Hon Leung, Lisa Grace 16 Esperance Trebuchet Bigsplash - 1:10.41

100 SC Meter Backstroke - MASCULIN

9 & Under - 1 Gungabissoon, Khushant 9 Cns Pamplemousses 1:46.98 1:34.82

10 Year Old -1 Rajabalee, Adam 10 Moka Rangers Sports Club - 1:21.73 (record des 10 ans)

11 Year Old - 1 U-King IM, Dylan 11 Cercle des Nageurs de QB - 1:20.90

12-13 - 1 Larue, Loic 13 Esperance Trebuchet Bigsplash - 1:15.30

14-15 - 1 Tin Wan Yuen, Matteo 15 Camo Beau Bassin Swimming Club - 1:04.09

16 & Over - 1 Muslun, Farhaan 17 Cercle des Nageurs de QB - 1:01.22

100 SC Meter Breaststroke - FÉMININ

10 Year Old - 1 Marcel, Alizee 10 Moka Rangers Sports Club - 1:57.12

11 Year Old - 1 Peramal, Mariam A 11 Esperance Trebuchet Bigsplash - 1:39.54

12-13 - 1 Dal Cin, Eva 13 Camo Beau Bassin Swimming Club - 1:22.19

14-15 - 1 Allchin, Gemma L 15 Cercle des Nageurs de QB - 1:20.18

16 & Over - 1 Ip Hen Cheung, Tessa 21 Moka Rangers Sports Club - 1:14.29

100 SC Meter Breaststroke - MASCULIN

9 & Under - 1 Gungabissoon, Khushant 9 Cns Pamplemousses - 1:50.69

10 Year -1 Andriamila, Carl Juliano 10 Les Dauphins de Quatre Bornes - 1:56.17

11 Year Old -1 LI Kim For, Nathan R 11 Esperance Trebuchet Bigsplash - 1:44.62

12-13 -1 Lecordier, Imaad 13 Moka Rangers Sports Club - 1:19.87

14-15 - 1 Leung Hing Wah, Timothy 15 Cercle des Nageurs de QB - 1:10.27

16 & Over - 1 Tranquille, Gregory 18 Cns Pamplemousses - 1:09.45

100 SC Meter Freestyle - FÉMININ

9 & Under - 1 Valet, Salomeé 8 Moka Rangers Sports Club - 1:49.26

10 Year Old - 1 Newaj, Teéa 10 Moka Rangers Sports Club - 1:20.44

11 Year Old - 1 Yin Yeung Cho, Kaitlin T 11 Cns Pamplemousses - 1:23.50

12-13 - 1 Dal Cin, Eva 13 Camo Beau Bassin Swimming Club - 1:05.82

14-15 - 1 Ramdhun, Eunnice 15 Cns Pamplemousses - 1:03.25

16 & Over- 1 Bathfield, Gabrielle 17 Camo Beau Bassin Swimming Club - 1:03.16

100 SC Meter Freestyle - MASCULIN

9 & Under - 1 Gungabissoon, Khushant 9 Cns Pamplemousses - 1:22.88

10 Year Old - 1 Rajabalee, Adam 10 Moka Rangers Sports Club - 1:11.75 (record des 10 ans)

11 Year Old - 1 Vallet, Louis 11 Moka Rangers Sports Club - 1:19.27

12-13 - 1 Lecordier, Imaad 13 Moka Rangers Sports Club - 1:02.55

14-15 - 1 Tin Wan Yuen, Matteo 15 Camo Beau Bassin Swimming Club - 56.60

16 & Over - 1 Ciceron, Adrien 19 Cns Pamplemousses - 54.55

Mixed 16 & Over 400 SC Meter Freestyle Relay

1 Moka Rangers Sports Club A 4:35.25

1) Rajabalee, Adam M10 2) Ip Hen Cheung, Tessa W21 3) Newaj, Teéa W10 4) Capitte, Baptiste M16