Afrique: Mandat d'arrêt international / Nouveau passeport de Franklin - Voyage au cœur de la polémique

Le représentant d'Interpol basé aux Casernes avait été averti

Questions: comment est-ce qu'un nouveau passeport a été émis au nom de Jean Hubert Celerine le 23 novembre 2022? Comment a-t-il pu se rendre aux Seychelles ou à Madagascar ? Cela, alors qu'un mandat d'arrêt international avait été émis contre lui par Interpol depuis 2019 ?

Selon nos informations, le passeport de Franklin a expiré en mai 2021 et il a fait une demande de renouvellement dans un sub office du Passport and Immigration Office (PIO) à Moka en novembre 2022. Il l'a reçu quatre jours après... Est-ce normal ? Ne faut-il pas attendre au moins une semaine au bas mot quand on renouvelle son passeport ? "Non, cela prend quatre jours en général, sauf s'il y a une pénurie de passeports, là il faut attendre un peu plus", assure-t-on.

Quoi qu'il en soit, Franklin avait été arrêté pour possession de cannabis en 2020 et il y avait alors une objection to departure contre lui après. Toutefois, il a fait une demande de variation order par le biais de la cour afin qu'il puisse voyager. Il s'est ainsi rendu aux Seychelles, en février 2020, avec son ancien passeport. En décembre 2022, il a alors utilisé son nouveau passeport pour se rendre dans la Grande île.

Mais alors qu'en est-il du mandat d'arrêt international ? Nous apprenons qu'Interpol l'a délivré le 12 juillet 2019 après le jugement émis contre Franklin au tribunal de Saint-Denis, à La Réunion. Entre-temps, il s'est fait arrêter en 2020 et s'est rendu aux Seychelles. Interpol diffuse le mandat d'arrêt une nouvelle fois le 25 mars 2022. N'empêche, Franklin fait sa demande et reçoit son nouveau passeport le 23 novembre 2022 et décide de s'envoler, le 14 décembre, pour Madagascar.

Fait intrigant : à son départ, apprend-on, lors de son passage au comptoir du PIO, alors que son passeport est scanné, un message que reçoit l'officier sur l'application d'Interpol indique bel et bien qu'il y a un mandat d'arrêt international contre Franklin. L'officier en question en informe le préposé d'Interpol basé au Central Criminal Investigation Department ainsi que l'AntiDrug and Smuggling Unit. Il aurait alors obtenu le feu vert d'Interpol pour le laisser voyager... La raison avancée est qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre les deux pays. Franklin a ainsi pu quitter le territoire mauricien en toute quiétude et le PIO insiste sur le fait que les procédures ont été respectées car les autorités concernées ont été averties.

Oui mais voilà : comment expliquer qu'il soit passé entre les mailles du filet ? Car, rappelons-le, il existe bien un traité d'extradition entre Maurice et la France, qui a été ratifié le 10 novembre 2022. L'Extradition and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters treaties devait permettre une coopération et un échange d'informations plus efficaces entre la France et Maurice et faciliter la lutte contre la criminalité. Sollicitée pour une explication, la cellule de communication de la police nous a demandé d'envoyer un mail à ce propos.

À noter qu'un mandat d'arrêt international n'est pas une notice rouge d'Interpol. La notice rouge est en fait un avis de recherche. Le mandat d'arrêt renvoie à une demande d'arrestation et d'extradition classique d'un individu recherché.