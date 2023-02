Cote d'Ivoire: Recouvrement des recettes non fiscales- Le Trésor public réalise une plus-value de 83 milliards de Fcfa

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique(Dgtcp), a entamé sa Revue de direction au titre du second semestre de la gestion 2022 ce mercredi 15 février 2023 à l’hôtel Eléphant de Bouaké. Les travaux, prévus pour deux jours, ont été ouverts par M. Bamba Vassogbo, Directeur de cabinet adjoint, représentant du ministre de l’économie et des finances, M. Adama Coulibaly.

Dans son allocution du ministre, à travers son représentant, a exprimé son satisfecit total au Trésor public pour ses performances réalisées. Il s’est félicité notamment de la forte mobilisation des recettes non fiscales qui se chiffrent à 294,4 milliards de francs Cfa sur une prévision de 211,4 milliards, soit une plus-value de 83,0 milliards de francs Cfa.

Au titre des ressources captées sur le marché des capitaux, le Trésor public a mobilisé plus de 3 301 milliards de Francs Cfa, traduisant ainsi la qualité de la signature de l’Etat.

Relativement au respect des engagements de l’Etat vis-à-vis des fournisseurs, le Ministre s’est réjoui du paiement, à date, d’un montant de 1175,1 milliards Francs Cfa de dette fournisseurs de l’Etat et ses démembrements, réglé en moyenne dans le délai réglementaire de 90 jours.

Relevant la qualité des prestations de cette Administration au profit des citoyens, le ministre a félicité ASSAHORE et ses collaborateurs pour le renouvellement, en décembre dernier, du Certificat ISO 9001 version 2015 qui, a-t-il indiqué au-delà du Trésor public, honore tout le ministère de l’économie et des finances.

Cette certification globale, a-t-il poursuivi, favorise, entre autres gains pour l’Etat, l’amélioration de la qualité de sa signature dans le cadre de ses engagements nationaux et internationaux en vue de la satisfaction des citoyens et des partenaires au développement ainsi que la réalisation de ses objectifs budgétaires.

Pour sa part, le Directeur général du Trésor public, ASSAHORE Konan Jacques, s’est aussi félicité de l’atteinte des objectifs assignés à son Administration. Il a entre autres relevé l’opérationnalisation de la plateforme électronique TresorPay-TresorMoney.

Ainsi, à fin novembre 2022, la plateforme TrésorPay-TrésorMoney a permis de collecter des ressources d’un montant de 12 504 241 867 francs Cfa et d’exécuter des dépenses à hauteur de 9 068 088 133 francs cfa.

Au titre des objectifs majeurs pour l’exercice en cours, il découle de la feuille de route du ministère de l’économie et des finances une série d’actions spécifiques inhérentes aux missions du Trésor public, dont l’adoption de la loi sur la politique d’endettement public ; la poursuite de la réforme du portefeuille bancaire public ; la construction et la rénovation de postes comptables ; l’application effective des dispositions relatives aux délais de paiement qui devra, d’ailleurs, faire l’objet d’un point trimestriel et le paiement à bonne date des bourses des élèves et étudiants ; lequel devra, de même, faire l’objet d’un rapport trimestriel. Soulignons que le Trésor public a placé la gestion 2023 sous le thème « L’optimisation de la mobilisation des ressources intérieures, un enjeu de performance pour le Trésor public »