Afrique de l'Ouest: Fermées dans le cadre de lutte contre la COVID-19 – Le gouvernement rouvre les frontières terrestres ivoiriennes

Le gouvernement ivoirien a annoncé, ce mercredi 15 février 2025, la ouverture des frontières terrestres de la Côte d’Ivoire. A cet effet un décret a été adopté en Conseil des ministres. Il faut signaler que c’est au regard de l’évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise de l’activité économique que cette décision a été prise. C’est le lieu d’indiquer que les frontières aériennes et maritimes sont déjà ouvertes. Notons que c’est dans la même dynamique que le décret fixant l’ouverture des frontières terrestres pour compter du mercredi 15 février 2023, à minuit a été pris. Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a décidé, le 20 mars 2020, de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d’Ivoire à tout trafic de personnes, à compter du 22 mars 2020. Notons qu’en fin d’année 2022, différentes organisations syndicales du secteur des transports avaient réclamé la réouverture des frontières terrestres. Car elles impactaient négativement les chiffres d’affaires des sociétés de transports qui opèrent sur les lignes transfrontalières. M. Koné Vaffi, le président de la Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l’Afrique de l’Ouest (Cscrao), plaidait à chacune de ses sorties officielles pour l’ouverture des frontières terrestres. Il a réitéré, une semaine plus tard, le même plaidoyer à la mairie d’Abobo. Selon lui la mesure a mis au chômage des milliers de personnes, et plus de 54 compagnies de transport. Heureusement.