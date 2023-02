Afrique: Campagne pour l'égalité lancée par des femmes leaders africaines lors d'une conférence au Soudan du Sud

Des femmes dirigeantes ont appelé à une action rapide et concertée pour faire progresser les droits des femmes lors d'une Conférence internationale sur le leadership transformationnel des femmes, à Juba, au Soudan du Sud.

Près de 400 femmes dirigeantes de 15 pays africains ont participé à cette conférence de trois jours, qui s'est ouverte lundi avec le soutien de l'ONU.

L'objectif est de réaliser des progrès vers l'égalité, de s'attaquer aux problèmes urgents et de trouver des solutions durables aux problèmes qui affectent les femmes et les filles au Soudan du Sud et dans toute l'Afrique.

Le thème de la conférence 'GuwaTaMara' signifie la force des femmes. Au cours de la réunion, les intervenants ont convenu que des défis persistent dans les domaines du leadership et de la gouvernance, du changement climatique, des défis économiques, de l'accès à l'éducation et de la violence sexiste.

" La protection des droits des femmes est importante pour nous au gouvernement ", a déclaré le Président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit. " Notre pays ne peut pas se permettre la violence sexiste, car elle entrave la paix et le développement. Continuons à travailler pour un jour meilleur pour les femmes et les filles ".

Efforts du Soudan du Sud pour accroître la participation des femmes

Alors que l'Accord de paix de 2018 entre dans sa phase finale au Soudan du Sud, il a déclaré que le gouvernement travaillerait dur pour relever les défis auxquels les femmes sont confrontées et pour les autonomiser dans tout le pays. Les efforts en cours incluent l'offre aux femmes d'opportunités de développer leurs compétences pour être plus compétitives sur le marché du travail.

Le gouvernement du Soudan du Sud a déjà augmenté le pourcentage de représentation des femmes de 25 à 35%, compte tenu des défis de l'insécurité et du manque de pouvoir auxquels elles sont confrontées.

" Bien que nous n'ayons pas entièrement atteint ce quota, nous nous efforcerons de le remplir et de permettre aux femmes de concourir pour les 65% restants ", a déclaré le Président Kiir.

La participation des femmes aux parlements africains a doublé au cours des dernières décennies, mais il faut faire davantage, a déclaré la Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, dans une déclaration vidéo adressée aux participants de la conférence.

" De nombreux facteurs continuent d'entraver le leadership et la participation des femmes sur un pied d'égalité avec leurs homologues masculins ", a-t-elle dit, soulignant la nécessité de redoubler d'efforts pour corriger cette situation.

" Nous devons construire un mouvement pour un leadership transformationnel, et le Soudan du Sud est un bon point de départ ", a-t-elle déclaré, promettant le soutien de l'ONU au Soudan du Sud dans ses efforts en cours et ses réalisations futures. " Nous avons besoin que les femmes participent à la recherche de solutions qui fonctionnent pour tous. Ensemble, nous pouvons transformer nos ambitions en actions ".

Résilience et détermination

La Représentante spéciale adjointe de l'ONU pour le Soudan du Sud, Sara Beysolow Nyanti, a déclaré que la résilience et la détermination des femmes sud-soudanaises étaient une source d'inspiration.

" J'espère que le Soudan du Sud atteindra la paix avec les femmes au premier plan ", a-t-elle déclaré, ajoutant que sans leur participation et leur leadership pleins et égaux, le Soudan du Sud ne sortira pas du conflit pour progresser vers la paix et le développement.

Pourtant, les défis au Soudan du Sud restent redoutables. L'une des principales priorités est d'accroître la représentation des femmes dans les institutions politiques et de sécurité afin d'atteindre et de dépasser l'objectif de 35% fixé dans l'Accord de paix de 2018, qui a mis fin à une guerre civile de cinq ans qui a tué ou déplacé des centaines de milliers de personnes.