Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Moïse Katumbi positionne ses bulldozers pour la victoire !

Déterminé à briguer la magistrature suprême aux prochaines joutes électorales, le président National de Ensemble pour la République,ne ménage aucun effort pour assiéger toutes les circonscriptions territoriales dans le but de l'emporter. Moïse Katumbi a estimé qu'il était plus que temps de mettre en place une équipe qui, avec l'aide de son ombre et de son aura, raflera les voix des congolais dans les quatre coins de la RDC ,pour ceux qui voteront au pays bien entendu, afin de succéder à Félix Tshisekedi à l'issue des scrutins de décembre 2023.

Dans une décision de son parti signée le 11 février 2023, le chairman a procédé à la nomination de ses bulldozers au poste de Délégués généraux en charge des matières relatives aux élections, à la gouvernance, et à la gestion des espaces géographiques, linguistiques, sociologiques, culturels de la RDC. Objectif : influencer le choix des électeurs en sa faveur dans son fief voire ceux de ses challengers. Clairement, Moïse Katumbi veut bien dicter sa loi, dans le Grand Katanga où il est adulé, les deux Kivu, Nord et Sud, la Grande Orientale, la partie occidentale (Grand Bandundu, Grand équateur, Kinshasa et Kongo-central).

La fidélité et la loyauté forment l'un des critères qui aura permis à Moïse Katumbi de constituer cette équipe. D'où, les choix de Salomon Idi Kalonda et Olivier Kamitatu.

A ces deux, il faut ajouter Christian Mwando, Chérubin Okende et Véronique Kilumba, tous trois récemment démissionnaires du gouvernement Sama Lukonde pour ne pas évoluer aux antipodes de la position de Moïse Katumbi, entré en froid avec l'actuel régime. Ils n'ont pas voulu s'accrocher au pouvoir au nom du dynamisme politique soutenus par les inconstants qui font plutôt l'apologie de la transhumance et de la versatilité.

La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 6:

Vu la Loi N° 04/002 du 15 mars 2004 portant Organisation et Fonctionnement des partis politiques;

Vu l'Arrêté ministériel n°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/GKM/028/2020 du 10 novembre 2020 portant enregistrement du parti politique ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE

Vu les statuts de ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE, spécialement en ses articles 57,75, 76 alinéa 3 et 120;

Vu la décision n°002/ENSEMBLE/PN/MKC/2021 du 05 avril 2021 portant nomination d'un Secrétaire Général du parti;

Considérant la nécessité et l'urgence;

Décide:

Article 1er :

Sont nommés Présidents fédéraux et Vice-présidents fédéraux de ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE les personnes dont les noms suivent:

1. Fédération d'ALLEMAGNE

Président fédéral: Gracien MUKUNANA KALONDA

2. Fédération de BELGIQUE, PAYS-BAS ET LUXEMBOURG (BENELUX)

Président fédéral: Oscar RASHIDI AKIDA

Vice-président fédéral: Djodjo MUSENGE MBAYO

3. Fédération de FRANCE

Président fédéral : Evariste OMANA OTSHUDI

Vice-président fédéral : Joseph SALUMU KAMANGU

4. Fédération d'ITALIE

Président fédéral: Gilbert KYAKWAMA KYAKIZIKI

Vice-président fédéral : Blaise KIMBWASA LUKASI

5. Fédération de PAYS SCANDINAVES

Président fédéral : Baudouin MUNYAMPARA MAFUMBULA

Vice-président fédéral : Johny LUNGULU CHALO

6. Fédération du ROYAUME-UNI ET REPUBLIQUE D'IRLANDE

Président fédéral : Pamphile WIDILA-DI-LUTETE

Vice-président fédéral: Sylvestre MUKEBA MUKEBA

7. Fédération de SUISSE

Présidente fédérale : Madame Colette NZINGA KIBWILA

Vice-présidente fédérale : Madame Tabita LUAMBA KUTI

Article 2:

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 07 FEV 2023

Décision N°.ENSEMBLE/SG/DBB/02/2023 du 07.FEV 2023...

Portant nomination des Représentants de ENSEMBLE POUR LA

REPUBLIQUE en EUROPE

Le Secrétaire Général de ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE,

Article 1er :

Sont nommés Présidents fédéraux et Vice-présidents fédéraux de ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE les personnes dont les noms suivent:

1. Fédération d'ALLEMAGNE

Président fédéral : Jeff Kakoma Nguz

Vice-présidente fédérale : Dominique Tshibamba Kasongo

2. fédération de DURBAN

Président fédéral : Fiston Mudeba Nabihire

Vice-président fédéral : Dénis Mbasha

3. Fédération JOHANNEBURG

Président fédéral : Paulin Mukasa Don Kalimantan

Vice-président fédéral : Madame Yolande Musangi Kabayidi

4. Fédération PRETORIA

Président fédéral : Paulin Mukasa Don Kalimantan

Vice-président fédéral : Emmanuel Kasongo Sango

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Décision N°.001/ENSEMBLE/PN/MKC/2023 du... 11... février 2023

Portant nomination des Délégués Généraux, membres du Comité Directeur du Parti

Le Président National de Ensemble pour la République,

Article 1er:

Sont nommés Délégués Généraux de ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE, en charge de secteur en regard de leurs noms, les personnes ci-après:

1. Délégué Général en charge des Stratégies, Questions Politiques et Electorales,

Haut-représentant pour la Région du Grand Kivu: Salomon IDI KALONDA DELLA

2. Délégué Général Près le Président National, Directeur de Cabinet et Porte-parole du Président, Haut-représentant pour la Région du Grand Ouest :Olivier KAMITATU ETSU

3. Délégué Général en charge des Finances et Mobilisation des Ressources

Haut-représentant pour la Région du Grand Katanga : Christian MWANDO NSIMBA KABULO

4. Délégué Général en charge des Communication, Médias, partenariats politiques et

Socio-professionnels, Porte-parole du Parti : Cherubin OKENDE SENGA

5. Déléguée Générale en charge de la Promotion du Monde rural, Haute-représentante pour la Région du Grand Equateur: Madame Lilye MASIKINI MBILI

6. Délégué Général en charge des Relations avec les Elus nationaux et provinciaux, Haut-représentant pour la Grande Orientale: Gratien de Saint Nicolas IRACAN UNEN

7. Délégué Général en Charge de l'Environnement et du développement durable,

Haut-représentant pour la Région du Grand Kasal: Germain MUTOMBO KASONGO

8. Déléguée Générale en charge de la Santé, de l'Action sociale et

Promotion du Capital humain Madame Véronique KILUMBA NKULU

9. Délégué Général en charge des Associations affiliés, organisations communautaires etConfessionnelles: Vano KALEMBE KIBOKO

10. Déléguée Générale en charge des Questions de gouvernance et

Lutte contre la Corruption: Madame Félicité MUYAYA COCO

11. Délégué Général en charge de l'Intendance générale : Larry LUMBI LAHEMA

12. Déléguée Générale en charge des Droits humains, Lutte contre les Discriminations et Violences faites à la Femme: Madame Agnès SHOMBE PANGO

Article 2: Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées.

Article 3: Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Lubumbashi, le 11 février 2023

Moise KATUMBI CHAPWE Président National

Décision N°.19../ENSEMBLE/SG/DBB/22/2023 du.07..Février .2023... ... Portant nomination des Représentants de ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE au CANADA et aux ETATS-UNIS D'AMERIQUE (USA)

Le Secrétaire Général de ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE,

Sont nommés Présidents fédéraux et Vice-présidents fédéraux de ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE les personnes dont les noms suivent:

1. Fédération du CANADA

Président fédéral: Francis NSOKI NDOMBASI

Vice-président fédéral : Augustin ALI MANARA KITOKO

2. Fédération des ETATS-UNIS D'AMERIQUE (USA)

Président fédéral : Richard Mukamusi Manavita

Vice-président fédéral : Ben Mbengi Munkana

Article 2:

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 07 FEV 2023

Dieudonné BOLENGETENGE BALEA