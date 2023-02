Guinée: Des acteurs de la société civile s'activent pour une transition apaisée

Le Groupe Monitoring pour une Transition apaisée, composé du cabinet International Helping to Provide Consulting (HPC) et du consortium de la plate-forme DPEG, AVIPA, AGUIPDES et autres organisations de prévention et de gestion des conflits, a organisé ce mardi 14 février 2023 à Conakry, un atelier d'échange entre les acteurs impliqués dans la transition en Guinée.

Cette rencontre d'une journée, a porté essentiellement sur "l'analyse du chronogramme de la transition - des conclusions du cadre de dialogue et le rôle de la justice durant la transition en Guinée".

Selon Mamadou Ciré Dioum, chargé de communication et de partenariat du Groupe Monitoring, l'objectif de cet atelier, est de créer les conditions nécessaires pour permettre à la société civile, déjà très engagée, pour le respect des droits humains et la prise en compte des préoccupations de toutes les couches sociales.

Aussi, de contribuer à la création d'un climat de paix et de quiétude sociale en Guinée, pouvant contribuer à l'émergence d'un État démocratique respectueux de droits de l'homme.

Par ailleurs, il a indiqué qu'au cours de cette journée, les participants ont échangé des idées et des propositions de solutions, qui permettront d'identifier les points de conflits, les incertitudes critiques et les indicateurs spécifiques au contexte guinéen, qui donnent un signe d'alerte précoce durant le processus de la transition en cours.

Le but de cette activité, est de créer un espace d'échange inclusif et sincère, entre tous les acteurs impliqués dans cette transition, afin de mieux diagnostiquer les tendances sociopolitiques, qui préfigurent des risques de conflits pendant la transition et les facteurs permettant de les minimiser, voire de les supprimer.

Pour rappel, le Groupe Monitoring pour une transition apaisée en Guinée, a été mis en place sur l'initiative de l'International Republican Institute (IRI). Financé par IRI, ce projet sera exécuté autours de quatre (4) axes fondamentaux. Il s'agit de :

1- La réalisation d'un film documentaire sur la transition guinéenne, qui consiste à documenter tous les actes majeurs posés dans la conduite de la transition et de recueillir les avis de tous les acteurs concernés par la gestion de la transition,

2- la conception et la gestion d'un site internet dénommé guineeinfotransition.com. Plateforme qui va servir de portail, pour accéder à toutes les informations de premières minutes sur la gestion de la transition guinéenne.

3- Organiser un atelier d'échange entre les acteurs sociopolitiques concernés par la conduite de la transition, pour créer un espace plus crédible et inclusif, qui permettra à chacun d'eux, d'exprimer ses préoccupations et de faire des propositions pour la réussite de la transition.

4- Organisation des tables rondes sur les enjeux de la transition guinéenne, pour amener le public à s'exprimer directement sur les questions brûlantes, qui touchent à la conduite de la transition.

Cet atelier a connu la participation d'une représentante de l'ambassade des Etats Unis et un representant du programme du programme des nations unies pour le développement (PNUD). Ils ont tous salué l'initiative avant d'appeler les acteurs a la paix et la cohésion sociale pour une réussite de la transition.