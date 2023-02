Afrique: Soudan affirme la disposition à étudier les obstacles rencontrant l'accord des quatre libertés avec l'Egypte

Khartoum — Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafa'alla Al-Haj Ali, a affirmé la disposion du Soudan à étudier et examiner tous les obstacles rencontrant la mise en œuvre de l'accord des quatre libertés entre le Soudan et l'Égypte pour l'intérêt des deux peuples frères.

S'adressant à la réunion d'ouverture de la cinquième session du comité consulaire permanent entre le Soudan et l'Égypte qui a commencé Mercredi à Khartoum, l'Ambassadeur Dafa'alla, qui a dirigé la partie Soudanaise, a accueilli la délégation Egyptienne dans leur deuxième patrie, exprimant les remerciements et l'appréciation du gouvernement et du peuple du Soudan au Président Egyptien Abdel Fattah El-Sisi, pour sa décision d'exempter les citoyens Soudanais résidant en Égypte des frais d'amende pour avoir violé les régulations de résidence et de les garantir une année complète pour régler leur statut d'immigration.

S'adressant à la réunion d'ouverture, le Ministre Adjoint des Affaires Etrangères pour les Affaires Consulaires à l'étranger et chef de la partie Egyptienne dans les réunions, Ambassadeur Ismail Khairat, a exprimé ses remerciements à la partie Soudanaise pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et l'excellente organisation des réunions de cette session, soulignant la disposition de la partie Egyptienne pour le dialogue et le traitement dans un esprit positif avec toutes les questions aux agendas.

La réunion a également discuté en détail le progrès des quatre libertés et les problèmes rencontrant les citoyens des deux pays, étant donné que plusieurs idées ont été échangées concernant les solutions qui contribuent à résoudre ces questions.

Au cours de la réunion, les participants ont convenu en principe de signer tous les accords et notes d'entente proposés après les avoir étudiés dans un avenir proche.

La réunion a porté sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et général.

Le comité continuera ses réunions pour discuter l'ensemble de l'ordre du jour proposé, et conclura ses réunions Jeudi.