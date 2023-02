Centrafrique: La MINUSCA mobilisée pour sécuriser les élections locales

La Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) a signé avec le gouvernement centrafricain un plan pour la sécurisation des élections locales dans la perspective de scrutins municipaux et régionaux prévus plus tard cette année.

Le Plan intégré pour la sécurisation des élections locales rénové (PISE) a été signé le 14 février dans la capitale Bangui par le Premier ministre, Felix Moloua, le Président de l'Autorité nationale des élections (ANE), Mathias Barthélémy Morouba et la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Républicaine centrafricaine, Valentine Rugwabiza.

Un accord et un outil essentiel pour la sécurité des élections

Au lendemain de la signature, la MINUSCA a rappelé l'importance de cet outil en vue des élections locales de 2023 ainsi que l'engagement nécessaire de toutes les parties nationales dans la tenue de scrutins pacifiques et inclusifs.

La signature du plan constitue un " développement majeur " et un " outil essentiel dans la préparation et la sécurisation des élections mais aussi des synergies nécessaires pour des élections inclusives et apaisées ", a indiqué le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, citant la Représentante spéciale lors de la conférence de presse hebdomadaire de la Mission.

Selon Vladimir Monteiro, Mme Rugwabiza compte sur le haut niveau d'engagement et la détermination de toutes les parties nationales, " à ne faire l'économie d'aucun effort, pour des élections apaisées, consensuelles, sans violence, inclusives et ouvertes à tous, y compris les groupes qui ont été traditionnellement marginalisés, les femmes et les jeunes ".

La Représentante spéciale a félicité les forces de défense et de sécurité centrafricaines ainsi que la force et la police de la MINUSCA, " pour la saine, intelligente et dynamique collaboration entre l'Etat centrafricain, les Nations Unies et leurs forces respectives aux services de la paix ".

Elle a aussi précisé que l'engagement du gouvernement en vue des scrutins encourage " les partenaires internationaux à mettre en œuvre l'appui nécessaire pour les élections locales en 2023 ", ajoutant que " cette solidarité internationale, encore attendue en grande partie, appuiera les efforts, y compris financiers, du gouvernement centrafricain pour permettre le lancement de l'enregistrement des électeurs et la tenue à bonne date des élections locales ".

Elle a réaffirmé par ailleurs la disponibilité des Nations Unies, conformément au mandat et aux ressources, à appuyer et à accompagner le gouvernement et les institutions nationales vers des élections inclusives et apaisées, qui, contribueront à une stabilité durable en République centrafricaine.

Des actions multiples de sensibilisation et de préparation aux élections

Dans le cadre des prochaines élections locales, le porte-parole a annoncé la tenue, la semaine dernière, de sessions de sensibilisation et d'éducation civique électorale dans les environs de Bossangoa, Bria et Sam-Ouandja, organisées par la MINUSCA et des partenaires locaux.

Pour sa part, le porte-parole de la force de la MINUSCA, le lieutenant-colonel Abdoul Aziz Ouédraogo, a fait état d'une situation sécuritaire relativement tendue, avec des incidents liés aux engins explosifs dans la partie ouest de la RCA. Selon lui, les Casques bleus restent engagés à protéger les populations civiles et, à cet effet, " 2015 patrouilles de la force, dont trois en coordination avec les FACA " ont été conduites. Les Casques bleus rwandais et cambodgiens ont effectué une patrouille de longue distance à Bria-Ouadda-Sam-Ouandja, dans le Nord Est du pays, tandis que les soldats de la paix zambiens ont marqué leur présence à Birao et dans ses environs.

De son côté, le porte-parole de la Police de la MINUSCA, le Commissaire Serge Ntolo Minko, a souligné que trois sessions de renforcement de capacités ont lieu actuellement à Bangui concernant la police judiciaire, la circulation routière et le constat d'accident ainsi que la protection des civils en période électorale. Ces formations réunissent 85 policiers et gendarmes.