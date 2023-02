Afrique Australe: Appel à Candidatures pour l'Initiative de l'Union Africaine (UA) pour la Vaccination Covid-19 Bingwa - Regions d'Afrique Australe et Occidentale

Il y a trois ans, le 14 février 2020, le premier cas de COVID-19 était enregistré en Afrique. L'Union africaine (UA), par l'intermédiaire des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), a pris des mesures sans précédent pour supporter les efforts des États membres de l'UA dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. En avril 2022, le président de la Commission de l'Union africaine (CUA) a officiellement lancé une initiative publique-privée-jeunesse de l'Union africaine, codirigée par les CDC Afrique, sous le nom d'Initiative Bingwa de vaccination contre le COVID-19 de l'Union africaine", dans le cadre du programme des CDC Afrique visant à sauver des vies et des moyens de subsistance. Bingwa est le mot swahili qui signifie "champion". L'initiative vise à établir un réseau de jeunes champions de la vaccination COVID-19 à travers le continent afin d'accélérer l'adoption de la vaccination COVID-19 en Afrique.

Les vaccins COVID-19 offrent une protection vitale contre la COVID-19 sévère qui a entraîné une morbidité et une mortalité importantes. Cela signifie également que la vitesse et l'ampleur de la mise en œuvre des vaccinations doivent être accrues pour éviter le gaspillage des vaccins, maîtriser la pandémie et accélérer la reprise économique sur le continent. Au 13 février 2023, environ 1,080 milliard de vaccins ont été fournis, dont environ 900 millions ont été administrés à la population Africaine. Cela signifie qu'environ 83 % des vaccins fournis ont été administrés, ce qui se traduit par une couverture vaccinale (population totale) de 30,2 % sur le continent, alors que l'objectif est de 70 % (900 millions) à la fin de 2022. Toutefois, la couverture pour la population de 12 ans et plus est actuellement de 43,73%.

La jeunesse africaine représentant plus de 60 % de la population du continent, sa mobilisation et son engagement significatif pourraient changer la donne en matière de contrôle de la pandémie de COVID-19 sur le continent. Cette initiative est motivée par l'appel de S.E. le Président Cyril Ramaphosa à trouver des moyens innovants pour intensifier les vaccinations sur le continent.

Le CDC Afrique annonce donc un appel à candidatures pour les jeunes Africains des régions d'Afrique australe et d'Afrique de l'Ouest qui sont motivés et désireux de contribuer à l'accélération de l'adoption de la vaccination contre la COVID-19 dans leur pays, afin de postuler pour l'Initiative BINGWA de l'Union Africaine sur la vaccination contre la COVID-19. Les BINGWA (champions) sélectionnés devront remplir les fonctions suivantes pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois : :

Développer un plan d'engagement communautaire pour mobiliser leurs communautés respectives, y compris leurs amis et leurs familles, afin qu'ils se fassent vacciner contre la COVID-19.

Soutenir les efforts de renforcement des capacités afin d'intégrer les acteurs sociaux au sein de la communauté pour aider à la mobilisation en faveur de la vaccination contre la COVID-19.

Organiser des événements novateurs axés sur les jeunes afin de mobiliser les jeunes et l'ensemble de la communauté pour qu'ils se fassent vacciner contre la COVID-19, par exemple des campagnes, la mobilisation communautaire, le plaidoyer entre pairs, etc.

Servir comme de points focaux des CDC Afrique pour la vaccination des jeunes dans leurs pays respectifs.

Participer à la formation de renforcement des capacités organisée par le CDC Afrique en vue de leur déploiement dans leurs pays/communautés respectifs.

Documenter les progrès enregistrés dans la mobilisation de leurs communautés respectives et l'amélioration des taux de vaccination dans leur communauté.

Critères d'éligibilité pour AU BINGWA (Les candidats doivent répondre aux critères suivants) :

Citoyen et résident de :a) La région d'Afrique australe. Les pays suivants font partie de la région RCC d'Afrique australe : République d'Angola, République du Botswana, Royaume d'Eswatini, Royaume du Lesotho, République du Malawi, République du Mozambique, République de Namibie, République d'Afrique du Sud, République de Zambie et République du Zimbabwe.b) Région de l'Afrique de l'Ouest. Les pays suivants font partie de la région RCC de l'Afrique de l'Ouest : République du Bénin, République du Burkina Faso, République du Cabo Verde, République de Côte d'Ivoire, République de Gambie, République du Ghana, République de Guinée, République de Guinée-Bissau, République du Liberia, République du Mali, République du Niger, République Fédérale du Nigeria, République du Sénégal, République de Sierra Leone et République Togolaise.

Avoir entre 18 et 35 ans (être âgé de moins de 35 ans au moment de l'accomplissement du service de 12 mois).

Posséder une éducation post-secondaire (une licence et/ou une maîtrise sera une valeur ajoutée).

Être disponible en 2022/23 pour consacrer 12 (douze) mois à AU BINGWA.

S'engager à vivre et à travailler dans leur pays pendant toute la durée du déploiement.

Maîtrisant la langue locale et au moins une des langues de travail de l'UA (arabe, anglais, français, kiswahili, portugais et espagnol).

Avoir au moins un an d'expérience vérifiable en matière d'engagement communautaire et/ou de jeunesse et un an d'expérience professionnelle. (Une expérience dans le domaine de la santé publique sera un avantage supplémentaire).

Doit être entièrement vacciné(e) (Une preuve de vaccination est requise)

Capacité avérée à utiliser un système informatique et familiarité avec les applications MS Office et les outils/plateformes de médias sociaux.

Toutes les candidatures doivent confirmer leur disponibilité à voyager pendant la semaine de formation.

Critères de sélection pour l'initiative BINGWA :

Un comité indépendant composé d'experts du CDC Afrique et de la Commission de l'Union africaine procédera à la sélection de l'initiative.

Les documents de candidature doivent fournir des informations claires et détaillées sur le candidat, y compris son âge, son sexe, sa nationalité, sa langue, son éducation, ses valeurs et son expérience en fonction des critères suivants : - l'expérience et le niveau professionnel dans les activités d'engagement des jeunes dans leurs pays respectifs, l'expérience dans la mobilisation communautaire, et l'expérience dans le leadership des jeunes sera un avantage.

Soumission d'une déclaration de motivation écrite expliquant brièvement pourquoi vous voulez devenir un BINGWA et ce que vous considérez comme les défis/manques qui entravent la vaccination en Afrique et spécifiquement dans votre pays. De plus, détaillez vos idées pour augmenter l'utilisation du vaccin COVID-19 dans votre communauté.

Un entretien vidéo pourra être programmé pour les candidats présélectionnés.

Que comprend l'initiative BINGWA ?

L'initiative BINGWA est une initiative d'un an qui dotera les jeunes champions de la vaccination à travers le continent Africain de compétences techniques pour atteindre, mobiliser et engager leurs communautés et leurs pairs à être pleinement vaccinés contre la COVID 19. Les BINGWAS sélectionnés seront supportés par des experts expérimentés dans les domaines clés de la santé publique, de la Communication sur le Changement de Comportement Social et de l'engagement communautaire de l'Union africaine / CDC Afrique et des organisations partenaires afin d'améliorer leurs compétences dans les domaines suivants, entre autres :

Comprendre le CDC Afrique et le Nouvel Ordre de Santé Publique pour l'Afrique

Comprendre la COVID 19 et la vaccination COVID 19

Communication des risques, engagement de la communauté et influence sur la vaccination par COVID 19

Engagement et mobilisation des médias sociaux pour l'impact

Communication pour le changement de comportement social (SBCC) et,

Planification, suivi, évaluation et rapports

Comment postuler?

Les candidats doivent remplir le formulaire de candidature en ligne en y joignant leurs informations personnelles, leur formation et leur expérience professionnelle :

Une déclaration expliquant brièvement pourquoi ils veulent devenir BINGWA et quels sont les défis/manques qui entravent la vaccination en Afrique et dans leur pays en particulier.

Preuve des résultats scolaires/Universitaires (diplômes)

Preuve du statut vaccinal COVID 19 et

Un curriculum vitae de deux (2) pages MAXIMUM.

Toutes les candidatures doivent être complétées et soumises via ce lien.

Prise en charge

Le CDC Afrique, dans le cadre du programme Sauver des Vies et les Moyens de survivance (Saving Lives and Livelihoods), fournira une allocation de subsistance pour une période de 12 mois à tous les BINGWA sélectionnés et prendra en charge tous les coûts associés au matériel d'apprentissage et de développement lié à l'initiative, y compris les déplacements, les indemnités journalières et les formations organisées par le CDC Afrique avec le soutien de la Fondation Packard et du Gouvernement du Canada.

Dates importantes :

Date limite de dépôt des candidatures : Du 10 au 25 février 2023 à 17h00 Heure d'Afrique de l'Est (GMT+3).

Les candidats retenus seront informés deux semaines après la date limite.

La formation des candidats sélectionnés débutera la semaine du 20 mars 2023 (région Afrique australe) et la semaine du 10 avril 2023 (région Afrique occidentale).

Le CDC Afrique accepte les candidatures de tous les jeunes qualifiés de la région d'Afrique australe, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur handicap, de leurs croyances religieuses, de leur caste ou de leur statut marital. Les jeunes femmes sont encouragées à poser leur candidature.

Pour plus d'informations, contactez :

Dr. Kaniki Chrys Promesse

Coordinateur de l'Initiative AU COVID-19 Vaccination Bingwa

CDC Afrique, Bureau exécutif

AUBingwa@africa-union.org

Bingwa training Call for Applications Southern and Western Africa Region - ENDownloadBingwa training Call for Applications Southern and Western Africa Region - FRDownload