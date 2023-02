Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions dépasse les 7 600 milliards fcfa ce 15 février 2023.

A l'issue de la journée de cotation de ce mercredi 15 février 2023, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a dépassé les 7 600 milliards de FCFA.

En effet, au terme de cette journée de cotation, cette capitalisation a atteint 7611,211 milliards de FCFA contre 7595,834 milliards de FCFA la veille. Entre le 30 décembre 2022 où elle clôturait à 7560,177 milliards et ce 15 février, cette capitalisation connait une augmentation de 51,034 milliards de FCFA.

Quant à celle du marché obligataire, elle franchit un nouveau palier. En effet, elle a atteint 9748,941 milliards de FCFA contre 9625,152 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 123,789 milliards de FCFA. A la base de cette forte augmentation, il y a la première cotation de 7 075 000 obligations de l'emprunt obligataires Etat du Mali 6,30% 2022-2032>> et 5 256 000 obligations de l'emprunt obligataire Etat du Mali 6,20% 2022-2029 avec un cours de référence de fixé à 10 000 FCFA.

Concernant la valeur totale des transactions, elle est redescendue à 489,639 millions de FCFA contre 5,523 milliards de FCFA le 14 février 2023.

Les indices sont tous en embellie à la fin de cette journée de cotation. L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a enregistré une progression de 0,29% à 101,22 points contre 100,93 points la veille. De son côté, l'indice composite (l'indice général de la Bourse) est en hausse de 0,20% à 204,59 points contre 204,18 points la veille.

La plus forte hausse est enregistrée par l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec 1,44% à 105,71points contre 104,21 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,76% à 1 185 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 5,77% à 2 200 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 5,69% à 6 500 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 5,69% à 6 500 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 4,81% à 13 625 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (moins 6,72% à 1 250 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,52% à 5 210 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,26% à 865 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,18% à 1 120 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,23% à 800 FCFA).