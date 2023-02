Afrique: Projet de 100.000 logements sociaux au Sénégal - Egi d'Abu Dhabi va construire 50.000 villas

Le Sénégal a signé avec le groupe Emirates Gate Investment (EGI) un contrat de construction de 50.000 logements dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre de son projet d'érection de 100.000 logements sociaux.

L'accord de partenariat a été signé mercredi à Abu Dhabi en marge du 10e Sommet mondial sur la gouvernance que les Emirats Arabes Unis abritent. Le président Macky Sall et le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, participent à cette rencontre internationale.

La signature de ce contrat est le fruit de deux ans de négociations démarrées à la suite de la finalisation d'un mémorandum d'entente en août 2021 entre les autorités sénégalaises et le groupe émirati.

"Avec la signature de ce contrat de construction de 50 000 logements avec le groupe EGI d'Abu Dhabi, l'Etat entend amorcer la phase d'accélération de la mise en œuvre du projet avec une production de logement à l'échelle", indique le ministère en charge du secteur dans un communiqué parvenu à l'APS.

Il fait savoir que l'accord, qui porte sur l'aménagement, la construction de logements, d'infrastructures et d'équipements, va permettre l'atteinte des objectifs du projet des 100 000 logements.

"Conclu pour une durée de cinq (5) ans, il porte sur la production de 50 mille logements avec une première phase de 25 mille qui seront construits au niveau de la nouvelle ville de Thiès lancée par Macky Sall, président de la République lors du conseil interministériel", indique la même source.

Elle signale qu'il s'agira de construire "35 000 unités de logement social et économique" dont 50 % d'unités de logement social et 20 % d'unités de logement économique, en plus du développement de 15 000 autres unités, soit 30 % du nombre total d'unités de logement en standing par le biais d'investissements privés".

Ce partenariat renferme également aussi un paquet d'aménagements comprenant " la construction d'infrastructures associées et l'aménagement des assiettes nécessaires aux unités de logement ", a-t-on appris du communiqué.

"Il est prévu la construction d'équipements sociaux de base "de la conception de la construction et du financement des bâtiments commerciaux, sociaux et institutionnels requis pour chaque parcelle de terrain (écoles, mosquées, magasins, bureaux de police, casernes de pompiers, etc)", peut-on y lire.