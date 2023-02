Congo-Kinshasa: Bandundu - Plusieurs quartiers privés d'électricité

Plusieurs quartiers de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, sont privés d'électricité depuis quelques jours. A la base, une panne survenue sur la cabine qui dessert ces quartiers en courant électrique. Cette coupure d'électricité a occasionné automatiquement la pénurie d'eau de la Regideso dans ces quartiers.

Les quartiers concernés par cette coupure sont notamment MONUSCO, Ebico, la ville basse, le bas collège, Lwani, RTNC, ...

" Vraiment nous sommes tellement habitués au courant que quand nous manquons de l'électricité, tout est perturbé. Nous souffrons tellement qu'il n'y a même pas d'eau, il n'y a même pas du courant, et nous sommes habitués à faire des installations hygiéniques dans la maison. Vous voyez des gens partir avec des bidons pour aller chercher l'eau à la rivière Kwilu, on part au travail en retard, les habits non repassés. Il faut une solution d'urgence ", plaide un habitant.

Prospère Bakuku, directeur provincial de la Société nationale d'électricité (SNEL), qui dessert cette ville, rassure que les équipes sont à pied d'œuvre pour résoudre le problème.

Il fait remarquer qu'il s'agit d'un transformateur qui est tombé en panne au niveau de la sous station Aviation, se trouvant à côté de la Banque centrale. D'après lui, la situation sera décantée dans un bref délai.

" La SNEL, comme vous le savez, nous sommes là pour servir la population. La direction générale est déjà derrière le dossier, et je pense qu'on va tout faire pour remettre la situation dans le plus bref délai ", annonce Prospère Bakuku. Il appelle les habitants de Bandundu, privés de l'énergie électrique, à la patience et rassure que dans un délai le plus bref, la situation sera décantée.