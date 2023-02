Sénégal: Présidentielle de 2024 - La gauche veut jouer sa partition

analyse

Une dizaine de partis et organisations de la gauche sénégalaise appellent à " construire une nouvelle Gauche plurielle, unie, démocratique, laïque et panafricaniste, ouverte et inclusive, autour des conclusions des Assises nationales avec un discours nouveau et des méthodes nouvelles ". Réunis autour du " groupe d'initiative pour les assises de la gauche plurielle ", ces formations politiques justifient leur démarche par leur " poids faible pour pouvoir peser sur le cours politique de notre pays " nonobstant les " efforts consentis dans les différentes dynamiques pour la tenue des Assises nationales, la mise en place du M23 comme des coalitions pour l'avènement de la première et de la deuxième alternance ". "

Va-t-on vers la fin du compagnonnage entre le parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr) et les partis et organisations de la gauche sénégalaise au sein de la coalition Benno bokk yakaar. En effet, alors que le contexte politique actuel est marqué par une escalade de la tension alimentée par le flou entretenu par l'actuel chef de l'Etat, au sujet de sa candidature controversée pour un 3e mandat et l'acharnement politico-judiciaire du régime en place sur le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko et ses partisans, une dizaine de partis et organisations de la gauche sénégalaise sont montés au créneau pour appeler à " l'unité de la Gauche ". Il s'agit de la quasi-totalité des formations politiques d'obédience de la gauche sénégalaise, communistes, socialistes, socio-démocrates, nationalistes et écologistes. Dans un communiqué rendu public hier, mercredi 15 février, ces formations réunies autour du " Groupe d'initiative pour les assises de la gauche plurielle ", appellent notamment à " construire une nouvelle Gauche plurielle, unie, démocratique, laïque et panafricaniste, ouverte et inclusive, autour des conclusions des Assises nationales avec un discours nouveau et des méthodes nouvelles ". Il s'agit entre autres, de l'Afp, Aj/Pads/a, Apl/ dog buumu gacce, Bds, Bps, Cnno, Galaxie communautaire, Ld, M2r, Mrg, Mpcl niaxx jarinu/mag, Npvr, Pit, Ps, Res/les verts, Rsd/Tds, Rta/s, Sor, Udf/mbooloo mi, Urd.

Outre la construction d'une nouvelle Gauche plurielle, les signatures de cet appel prônent également l'organisation des " Assises de la Gauche plurielle sur la base de termes de références consensuels afin de créer une vaste organisation des partis et mouvements de la Gauche plurielle ". Ces Assises insistent-ils, " seront aussi l'occasion d'aborder toutes les questions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles qui agitent le pays ". Sous ce rapport, ils ont ainsi lancé un " appel pressant à toutes les organisations et individualités intéressées à rejoindre notre initiative afin de mettre non seulement " un coup d'arrêt à la division et à la dispersion de la Gauche ". Mais aussi de " permettre à celle-ci de jouer un rôle de défenseur conséquent de la démocratie, de la République, de l'Etat de droit, de la stabilité et de la paix civile pour notre cher Sénégal et pour l'Afrique, dans la perspective des États-Unis du continent ".

Pour justifier leur démarche, les signataires de cet appel évoquent leur " poids faible pour pouvoir peser sur le cours politique de notre pays " nonobstant les " efforts consentis dans les différentes dynamiques pour la tenue des Assises nationales, la mise en place du M23 comme des coalitions pour l'avènement de la première et de la deuxième alternance ". " Les organisations se réclamant de la Gauche ont toujours fait preuve de détermination et d'engagement jusqu'au sacrifice suprême, en vue de porter leur part de charge dans le combat pour l'indépendance, la démocratie et la justice sociale dans notre pays, et ce depuis la période coloniale jusqu'à nos jours ", soulignent les signataires de ce document avant de marteler. " Si l'unité de la Gauche a toujours été une préoccupation permanente de nos différentes organisations, elle est devenue, aujourd'hui, une urgence, un impératif catégorique ".