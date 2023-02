Afrique de l'Ouest: Deux localités du nord du Bénin instaurent un couvre-feu à cause de la présence de groupes armés

Les municipalités de Cobly et de Matéri, deux communes du nord-ouest du Bénin, frontalières du Togo et du Burkina Faso, ont pris des arrêtés pour interdire la circulation jusqu'à nouvel ordre des motos deux et trois roues de 21h à 6h du matin. Ce sont les zones où les groupes armés sévissent.

Les deux arrêtés municipaux ont été pris après une réunion ministérielle. Un message a instruit les deux maires leur demandant de prendre les mesures d'interdiction au plus tard le 13 février jusqu'à nouvel ordre.

Depuis lundi, les deux et trois roues ne circulent plus de 21 h à 6h du matin à Matéri et dans six arrondissements de Cobly pour " nécessité de maintien de l'ordre public ".

Tout contrevenant sera interpellé, menace l'arrêté. Les déplacements sanitaires sont autorisés. La police veille au respect de ce qu'on peut appeler " un couvre-feu pour les motos ", trop souvent utilisées par les terroristes pour mener leurs diverses attaques.

C'est pour " prévenir et anticiper " que le Bénin est attentif aux incidents qui se produisent autour de lui, renseigne une source sécuritaire.

Des habitants des deux communes rapportent que les élus multiplient les séances de sensibilisation et d'information.