Congo-Kinshasa: Après la visite du pape François en RDC - Les journalistes de Kinshasa rendent hommage à Patrick Muyaya et Jésus - Noël Sheke

Ils sont parmi les pionniers ayant permis à la nation congolaise d'accueillir en beauté le Pape François. Le ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe et l'ingénieur, concepteur et constructeur de la Tribune Papale, Jésus Noël Sheke avaient réalisé sous la supervision du Premier ministre Sama Lukonde, un travail remarquable dans l'organisation des cérémonies.

Outre les différentes constructions à l'intention de tous, un centre de médias bien équipé, une salle climatisée et aérée, des ordinateurs, télé, connexion internet gratuit rapide et de bonne qualité ont été mis à la disposition des journalistes représentant les médias accrédités pour la couverture de la visite du souverain Pontife à Kinshasa. Une première dans l'organisation des manifestations de haute envergure en République Démocratique du Congo du fait que

En effet, apprend-on, touchés par ce geste d'amour et de considération, un groupe des journalistes oeuvrant dans différents organes de presse à Kinshasa a, samedi 11 février 2023, organisé une réception dite de " reconnaissance " en l'honneur de Patrick Muyaya et Jésus Noël Sheke, dignes fils du pays. Grâce à leur touche personnelle, et avec le concours du Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement de " Warriors " Patrick Muyaya et Jesus-Noël Sheke ont présenté le côté souvent ignoré du génie congolais, la créativité.

Du 31 janvier au 3 Février 2023, Patrick Muyaya et Jésus-Noël Sheke ont encore une fois, démontré que la RDC peut recourir à son l'expertise, notamment avec les jeunes. Cela, sans criante.

Aussi, leur implication dans l'organisation de l'événement n'est plus à démonter. Selon certaines sources, le podium qu'ils ont construit à l'aérodrome de N'dolo, lieu où le Pape François avait dit sa messe devant plus d'un million de personnes n'aurait pas d'égal en Afrique.

Le Saint Père et ses invités seraient à l'aise dans cette tribune papale qui a été si imposante.