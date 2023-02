Congo-Kinshasa: Démolitions des constructions anarchiques à Kinshasa, Concession Belvédère - La Société Mandiko ni de près, ni de loin impliquée !

Les intentions derrière cette cabale sont apparentes : nuire à l'existence d'une Société constituée à 100 % par des Congolais, s'en prendre injustement et décrédibiliser sa Directrice-Gérante répondant au nom de Julia Mamba, et intensifier des intox et infox sur des prétendues allégeances de quelques autorités nationales dans une affaire ignorée d'elle.

En guise de réaction à ces machinations obscures, le Cabinet Kapuya porté par son responsable attitré, en l'occurrence, Me Junior Kapuya Meleka, Avocat-Conseil de la Société Mandiko Sarl, a dénoncé des fausses allégations sur une éventuelle instigation de ladite Société derrière les démolitions des constructions anarchiques intervenues dans la concession Belvédère, dans la commune de Mont-Ngafula.

Démarche autonome de l'autorité urbaine

S'exprimant lors d'un point de presse, ce lundi 13 février 2023, l'Avocat-Conseil de la Société Mandiko Sarl soutient que cette décision de démolition émane pourtant de l'autorité urbaine suivant les articles 1 et 2 de l'arrêté N°SC/003/CAB/GVK/GNM/2023 du 5 janvier 2023 portant démolition des constructions anarchiques érigées dans la concession Belvédère, localité Musangu, quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mont-Ngafula.

"Ces démolitions obéissent à la démarche entamée par l'Hôtel de Ville de Kinshasa depuis un certain temps, sur des zones non habitables. Dans sa décision, le Gouverneur a clairement indiqué la concession Belvédère parmi les sites où doivent se dérouler cette opération. Par conséquent, tout ce qui se raconte n'est que pure machination contre la Société Mandiko ", a-t-il déclaré.

Identification des auteurs

"Je ne saurai pas ici dévoiler la série des mesures prises à l'interne à l'endroit de l'auteur de la campagne de sape (Alexis Lubanga Kanshama est son nom) et toutes les autres personnes qui s'en prennent à la Société et quelques autorités inutilement citées dans ce dossier. Nous avons pris un certain nombre des dispositions et les autorités compétentes ont été saisies ", a répondu Me Kapuya au sujet de la question sur l'identification des auteurs de la campagne de sape contre la Société Mandiko Sarl.

Dénonciations calomnieuses

En effet, peu avant cette entrevue avec la presse, dans la matinée du même jour, le Commissaire Provincial de la Police Nationale Congolaise/Kinshasa, le Général Sylvano Kasongo, a décrié les accusations illicites à l'endroit de la Première Dame de la République, Denis Nyakeru Tshisekedi, et du Directeur de Cabinet du Président de la République, Guylain Nyembo, tous deux cités d'être de mèche avec la Société Mandiko Sarl, dans cette affaire montée de toute pièce.

Devant la population du coin, après une inspection de la première vague de démolitions, le Chef de la Police provinciale de Kinshasa a déploré l'illégalité de cession de ces terres par les Chefs coutumiers qui usurpent des responsabilités régaliennes de l'Etat ainsi que de l'obstination de la population à ériger leurs habitations dans un tel environnement à haut risque pour leur survie.

Mesure de grâce ou action légale ?

S'agissant de la non-démolition de l'usine de Mandiko Sarl, le Général Sylvano Kasongo a indiqué que cette Société, après achat d'espace auprès des chefs coutumiers, avaient régularisé ses titres de propriété devant les autorités compétentes, en remplissant toutes les formalités légales.

Quid de la Société Mandiko Sarl ?

Fondée depuis quelques années par Madame Julia Mamba, la Société Mandiko Sarl regroupe cinq sociétés en son sein, en étalant ses services dans la production et commercialisation des craies scolaires ; une chaîne de télévision et des services en couverture d'événements et production audiovisuelle ; un Cabinet-Conseil ; des services de production et fourniture des frites surgelées de haute qualité ; des services de production et fourniture d'huile de palme.